TALENT: Morten Spencer er klar for å dra på samling med det engelske G15-landslaget. Foto: Privat

Norsk fotballtalent tatt ut på engelsk U-landslag: – Norge vet om ham

Publisert: 03.08.18 15:46

FOTBALL 2018-08-03T13:46:54Z

Morten Spencer (14) har både norsk og engelsk pass. Moren Heidi tipset Norges Fotballforbund om sin talentfulle fotballsønn, som nå er tatt ut på Englands G15-landslag.

Spencer er til daglig en del av Sunderlands ungdomsakademi. Han er vokst opp i England, men har norsk mor, og derfor både norsk og engelsk statsborgerskap, og ifølge moren Heidi Lunde Spencer snakker han også «ganske bra norsk»

Det var godt spill i en internasjonal turnering rundt påske som gjør at han nå har blitt tatt ut til en samling med det engelske G15-landslaget i begynnelsen av august. Gjennom samme turnering fikk han også en skoavtale med Adidas, forklarer moren Heidi.

Hun har også kontaktet NFF for å informere om at sønnen har norsk statsborgerskap, og at det dermed kan være aktuelt med spill for Norge, men forteller at hun ikke har fått noe svar.

– Vet om ham

Landslagssjef for G15 til G17, Erland Johnsen, bekrefter at han har sett videoer av Spencer, og vet om ham.

– Men han er kun 14 år, hans årgang har ikke første landslagssamling før neste år, så får vi se da, svarer Johnsen på spørsmål om 14-åringen.

Har skrevet avtale med Sunderland

Moren Heidi Lunde Spencer som er oppvokst i Asker følger sønnens utvikling på fotballbanen tett.

- Han er en veldig kreativ spiller og like god med begge føtter. Han spiller mest på venstre kant, men kan også spille offensiv midtbane, forklarer hun.

Spencer som ble født i Darlington startet å spille fotball i Marton FC, før han ble hentet til Sunderland, hvor nå går inn i sin sjette sesong. Planen er at han skal fortsette i den engelske klubben, som hadde sitt A-lag i Premier League frem til 2017.

Moren forteller at Spencer i sommer skrev under på en scholarship-avtale med Sunderlands akademi. Den avtalen begynner først om to år når han er 16 år.