Stusser over Rosenborg-treneren: – De blir for feige

FOTBALL 2018-09-21T04:41:10Z

Rosenborg kom ikke til ett eneste skudd på mål mot Celtic. Nå kreves det mer av Rini Coolens menn til Europa-kampene på Lerkendal.

Publisert: 21.09.18 06:41

Rosenborg hadde totalt fire skudd i 0–1-tapet. Ett ble blokkert, de tre andre traff ikke mål. Trønderne skapte ingen sjanser i Glasgow.

– Jeg er stolt av guttene og det vi gjorde i dag. Vi spilte på en annerledes måte og har jobbet med det på trening. Vi utførte det bra, men ikke godt nok. Da ville vi vunnet kampen. Vi satt igjen med mindre enn det vi fortjente, sa trener Rini Coolen til TV 2.

Kampen ble avgjort tre minutter før slutt da Leigh Griffiths scoret på Celtics 13. skudd i kampen.

Rosenborg har nå sluppet inn mål i sine 25 siste gruppespillskamper i Europa League (0–0 mot Club Brugge i 2008).

Uenige med Coolen

Coolens uttalelser om det offensive spillet fikk Mini Jakobsen, tidligere Rosenborg-ving, til å stusse i TV-stolen.

– Jeg kan akseptere at man går for 0–0 borte mot Celtic, men i RBK har vi lært at du må skape noen problemer selv. Ellers kommer det alltid andre veien. Rosenborg klarte ikke skape noe som helst, sier Jakobsen til VG.

I TV 2s studio hadde Erik Huseklepp, Åsane-spiller, samme synspunkt som Jakobsen.

– RBK ble litt for feige. De har kvaliteter til å skape sjanser mot dette Celtic-laget. Så er det selvsagt litt bittert å slippe inn så sent, men det kan skje når du legger opp kampen sånn, mener Huseklepp.

Jakobsen tror ikke Rosenborg har trent mye på hvordan de skal angripe i slike kamper.

– Du har Jebali og de Lanlay med fart, og Søderlund som jobber. De gangene de stikker i bakrommet, er de andre for dårlig til å se etter dem. Til tider føler de seg også veldig alene og ser ikke de få gangene det kommer flere folk, sier Jakobsen.

Tøffere på Lerkendal

52-åringen med 65 landskamper sier han forventer at Rosenborg blir «tøffere i trynet» i hjemmekampene.

– Man må spørre seg om tankegangen er for defensiv. Jeg vet ikke helt hva planen var. Det kan være de ikke er bedre. De skaper ikke så mye i Eliteserien heller.

Det er ventet at Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro og Pål André Helland kommer tilbake for Rosenborg i innspurten og også rekker flere kamper i Europa. Kanskje hjelper det for å skape målsjanser.

– Jeg tror ikke Bendtner løfter laget. Adegbenro gjorde det da han kom og er en som klarer å skape overtall. Med en frisk Helland blir det mange vinger og interessant hva de gjør. Det er i utgangspunktet bra å ha mange folk, men jeg regner med at noen skal bli solgt også, sier Jakobsen.

