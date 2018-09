MISFORNØYD: Wayne Rooney synes ikke Everton-eieren var ærlig mot ham i vår. I sommer forlot han klubben til fordel for DC United. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Rooney langer ut mot Everton-eieren

Wayne Rooney (32) er ikke imponert over behandlingen han fikk av Everton-eier Farhad Mohsiri i forkant av overgangens hans vekk fra barndomsklubben i sommer.

Publisert: 16.09.18 14:13

– At jeg dro fra Everton var eierens (Farhad Moshiri) beslutning. Han visste at han skulle hente mange spillere, og ville frigjøre penger. Det er hans beslutning, men jeg er skuffet over måten det skjedde på, forteller Rooney til The Times .

Etter 13 år i Manchester United returnerte spissen til barndomsklubben Everton forrige sommer. Etter en god start på sesongen med 11 scoringer fra sesongstart til desember, ble det en mindre fruktbar vinter og vår for Rooney, som etter hvert ble sittende en del på benken.

I sommer ble det en overgang til MLS og DC United, men Rooney er ikke fornøyd med behandlingen han fikk av Merseyside-klubben i forkant av overgangen. Da ryktene om at han var på vei vekk begynte å gå, fikk ikke mannen med 208 mål i Premier League noe klart svar.

– Sam Allardyce var den ærlige. Han sa at hvis han var manager neste sesong så ønsket han meg, selv om han ikke kunne garantere for spilletid. Men han sa også at eieren muligens ikke har samme mening, forklarer Rooney.

– Jeg fortsatte å prøve å få et svar, jeg ville bare få klarhet i det. Selv Marco Silva var forvirret, fordi før han kom inn hadde han fått beskjed om at jeg var på vei ut, men det var før jeg hadde fått beskjeden om at jeg kunne dra, forteller spissen videre til avisen.

32-åringen kom til et DC United som lå på bunnen av tabellen i MLS Eastern Conference, men har vært et friskt pust, og hjulpet Washington-laget oppover på tabellen.

Kontrakten hans med klubben går ut i 2021, da vil han være 36 år.

Everton på sin side møter West Ham på Goodison Park klokken 17 søndag. Den kampen kan du følge på VGLive .