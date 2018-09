Her kan du følge Burnley - Manchester United og Watford - Tottenham

FOTBALL 2018-09-02T16:02:12Z

VG Live sliter for øyeblikket med tekniske problemer. Derfor vil vi oppdatere de to 17-kampene i Premier League i denne saken inntil videre. VG beklager ulempene dette måtte medføre.

Publisert: 02.09.18 18:02 Oppdatert: 02.09.18 18:54

Burnley - Manchester United, 0–2 (Romelu Lukaku 2)

Høyst fortjent seier til Manchester United og en presset José Mourinho. Romelu Lukaku scoret de viktige målene. Det kunne vært mye mer. Lukaku misset på en kjempesjanse, og Paul Pogba bommet på straffe. Utvisningen av Marcus Rashford vil også bli diskutert.

SLUTT

’90+4 Fellaini rydder opp i eget felt. Og da er det meste gjort.

’90+4 Mourinho er ett minutt unna tre viktige poeng i en presset situasjon.

’90+2 Bytte Man. United. Paul Pogba ut, Eric Bailly inn.

’90+1 Corner til Burnley. Og det blir farlig! Vokes nikker på bakre, de Gea redder. Sekunder senere nikker Vydra like over!

’90+1 Det legges til minimum fire minutter på Turf Moor.

’90 Barnes prøver skudd fra 20 meter. Ballen sklir av foten. Problemfritt for de Gea.

’90 Pogba går på et raid fra egen halvdel. Blir til slutt stoppet av Mee.

’89 United holder i ballen. Gjør hjemmelagets spillere og fans en smule frustrert, for å si det mildt.

’88 Pogba handser. Ser litt skyldtung ut på midten, men Moss plukker ikke frem noe kort nå heller.

’87 Mourinho er oppgitt på sidelinjen. Ikke rart, for Mee slapp straff. Moss hadde tydeligvis blåst hakket før, for en annen forseelse mot Pogba.

’86 Langt oppspill mot Lukaku. Mee griper inn på 18 meter, tar ballen med hendene. Hva får han her da?

’85 Det jobbes bra av hjemmelaget, men United ligger relativt kompakt.

’84 Bytte Burnley. Chris Wood ut, Matej Vydra inn. Wood har ikke mer på tanken.

’82 Barnes legger inn, Vokes nikker, de Gea redder ved stolperoten. Godt forsøk.

’82 Corneren klareres. Burnley kan komme.

’81 Rapt skudd fra Lukaku, via en forsvarer og til corner.

’80 Bytte Burnley. Dwight McNeil ut, Ashley Barnes inn. Unggutten kan være bekjent av innsatsen. Barnes er en ytterligere trussel fremover på tampen.

’79 Lukaku skal lage hat trick, men gjør det ikke! Kommer alene med Hart, runder keeper, men Mee kommer oppi belgieren og forstyrrer ham nok til at spissen ikke får satt ballen på mål!

’78 Dommerens kortbruk vil bli diskutert. Bardsleys ettersleng/spark var ganske stygg. Vi kan kalle det oransj farge. Rashfords reaksjon forsvarte gult, men neppe mer.

’76 Bytte Man. United. Jesse Lingard inn, Ander Herrera inn. Nå trengs det litt defensiv kløkt her.

’75 Frisparket piskes inn. Vokes får hodet på ballen, men makter ikke å styre headingen under tverrliggeren!

’74 Burnley snur spillet. Lennon skrur på turbuen, Shaw feller og får gult kort! Publikum er virkelig med nå.

’73 Lukaku raider mot Burnleys mål, kommer til skudd fra skrått hold, men Hart redder!

71’ Rashford reagerte på den lille etterslengen fra Bardsley, og gikk panne mot panne med Burnley-backen. Ikke stygt, men nok til at dommer Moss plukket opp det røde kortet.

’71 Bardsley får gult, mens Rashford får rødt!!

’71 Drama! Bardsley og Rashford går panne mot panne, og plutselig er det en stor klynge spillere der!

’70 Da er det fortsatt et ørlite håp for Burnley.

’69 NEIDA! Joe Hart kaster seg rett vei og redder Pogbas skudd!

’69 Pogba skal ta straffesparket.

’68 STRAFFE til Manchester United! Lennon river ned Rashford i feltet. Klønete.

’67 Corneren klareres i første omgang. Men det kommer et nytt innlegg. Smalling er på bakre stolpe, men får ikke styrt headingen på mål. Brukbar mulighet.

’66 Shaw skyter fra spiss vinkel. Hart redder komfortabelt, men må gi vekk en corner.

’64 Pålitelige Fellaini stanger ballen vekk fra mål.

’64 Shaw må gi til corner, Burnley trykker mer på nå.

’63 Presist innlegg fra McNeil fra venstre. Wood går i været, men får ingen fart på headingen. Smallings nærvær ødelegger for spissen.

’61 Bytte Man. United. Alexis Sanchez ut, Marcus Rashford inn. Sanchez har vært aktiv og god i dag.

’59 Burnley legger om til 4–4–2. Må jo prøve noe.

’58 Bytte Burnley. Jeff Hendrick ut, Sam Vokes inn.

’56 Sanchez avslutter på volley etter innlegg fra høyre. Må strekke seg etter ballen, og treffer dårlig. Ufarlig for Hart.

’55 Sanchez trekker opp en kontring. Lingard kommer styrtende motsatt, men pasningen avskjæres.

’53 Sanchez jobber frem en corner som blir resultatløs.

’53 Gult kort McNeil, Burnley. Klipper ned Lingard på en overgang.

’52 En litt bedre Burnley-periode nå. Men det er tungt å trenge gjennom et tettpakket United-forsvar.

’50 Burnley gjør noen spede forsøk fremover, men United-forsvaret har full oversikt.

’49 Kampbildet er uendret. United kontrollerer spillet.

’46 Ingen bytter i pausen.

Watford - Tottenham, 2–1 (Selvmål av Abdoulaye Doucouré og scoring av Troy Deeney og Craig Cathcart)

’Slutt - Beklager problemene med VG Live under disse kampene. Vi håper på forståelse for våre tekniske problemer.

’96 - DER BLÅSER MARRINER! JAVI GRACIA OG WATFORD SNUR 0–1 TIL 2–1 OG SLÅR TOTTENHAM PÅ HJEMMEBANE! Nå har de tolv poeng på fire kamper og spiser kirsebær med Liverpool og Chelsea! Hvilken prestasjon av Watford!

’95 - Danny Rose blåser ballen over med høyrefoten, til enorm jubel fra hjemmefansen. Nå øyner de seieren!

’94 - Deeney stusser ut til corner!

’94 - Frispark til Tottenham like utenfor sekstenmeteren! Danny Rose blir taklet hardt av Jaanmat.

’94 - Ballen går ut til Spurs-kast, men de får ingen hjelp av ballguttene!

’93 - Isaac Success hindrer Trippier å ta innkast, blir belønnet med gult kort.

’92 - Deeney er kruttsterk nede ved hjørneflagget, vinner et frispark og smiler lurt. Får sin velfortjente hyllest fra tilskuerne rett etter.

’90 - Fem minutter er lagt til! Her blir det neglebiting.

’89 - Nytt Spurs-bytte, denne gang på venstre back. Danny Rose erstatter Ben Davies. Like etter går Roberto Pereyra ut for Adrian Mariappa, et skikkelig defensivt bytte av Watford.

’87 - KJEMPESJANSE FOR HARRY KANE! Innlegget fra Trippier er varemerke-presist, men headingen fra Kane er ikke det samme! Den går like over mål.

’85 - Bytter hos begge lag. For Watford erstattes Will Hughes av Nathaniel Chalobah, mens Moussa Dembele går ut til fordel for Harry Winks i Tottenham.

’84 - Nesten for Llorente! Men selv han har ikke lang nok tå til å nå pasningen fra Jan Vertonghen.

’83 - Eriksen med skuddforsøk fra tjue meter. Men Foster har hatt god kontroll på de avsltuningene fra dansken i dag.

’81 - Toby Alderweireld erstattes av Fernando Llorente. Her skal det pumpes!

’79 - Nå er det Tottenham som må jage scoring. Men de har sett fryktelig stresset ut etter de selv scoret og virker ikke å være i stand til å finne utligningen akkurat nå.

’76 - WATFORD HAR SNUDD DET! Corneren fra Cholevas er perfekt slått på pannebrasken til Craig Cathcart, som stanger den i hjørnet bak Vorm! Vicarage Road eksploderer! To dødballmål fra Watford på kort tid.

’75 - PEREYRA! Men Davies får klarert med nød og neppe! Watford spiller seg fint til en god innleggsmulighet ved Jaanmat, som slår inn på bakre. Der stormer Pereyra inn, men han forsøker å heade inn i feltet, i stedet for på mål! Watford vinner en corner, dog.

’73 - Lite som har skjedd de siste minuttene, men Watford trykker på! Det er intenst i duellene, to lag som virkelig ønsker å vinne dette. Tottenham henger litt i tauene akkurat nå.

’70 - Isaac Success kommer inn for Andre Gray.

’69 - DER SITTER UTLIGNINGEN FOR WATFORD! Troy Deeney stanger innlegget fra Cholevas i mål! Et vakkert hodestøt, han knuser Harry Kane i duellen!

’68 - Nå er Watford på. Dembele blokkerer løpebanen til Hughes, han får gult kort og hjemmelaget har frispark i god posisjon.

’67 - I STOLPEN FRA WATFORD! Troy Deeney er knallsterk i duellen med Sanchez, vinner ballen og slår hardt inn foran mål. Der er Toby Alderweireld først på ballen, men han styrer ballen inn i tverrliggeren! Centimetere unna nytt selvmål.

’66 - Harry Kane og Lucas Moura er to mot en mot Kabasele! Men førstnevntes pasning mot sistnevnte blir enkelt brutt av Watford-stopperen. Svakt utnyttet - men nok en gang patent forsvarsspill.

’65 - Kieran Trippier får tvunget frem en corner, men Cholevas er tydelig misfornøyd med avgjørelsen - han vil ha frispark i forkant. Men corneren er svakt slått nok en gang og Watford får enkelt stanget unna.

’62 - Kabasele ligger nede og må få behandling. Har fått en smell i hodet, men både han og Lucas Moura er tilbake i spill etter litt tilsyn.

’61 - Gray får en fin skuddmulighet utenfor feltet, men den får over mål. Watfords kanskje beste sjanse til nå - og det sier litt.

’60 - Watford får frispark i skuddposisjon, men Cholevas fyrer rett i muren. Alderweireld beiner unna det påfølgende innlegget.

’56 - Tøff duell mellom Gray og Sanchez, men colombianeren er lur og holder seg inennfor grensa. Likevel får Watford frispark like etter, men Dembele får klarert i bok

’55 - Watford får en umiddelbar halvsjanse, men Vorm og Tottenham har brukbar kontroll.

’53 - TOTTENHAM TAR LEDELSEN! Lucas Moura slår inn, ballen går i Doucouré - og inn i mål! Hverken Eriksen eller Foster klarer å styre den. Uheldig selvmål - men svakt keeperspill.

’52 - Publikum tydelig misfornøyd med at Eriksen får frispark etter en dytt i ryggen. Den så for så vidt grei ut, den.

’51 - Vertonghen tar seg forbi en og to mann, men blir revet ned av Etienne Capoue. Franskmannen får et helt korrekt gult kort for sabotasje. Eriksen er tydelig misfornøyd med at han ikke for lov til å starte spillet kjapt.

’50 - Tottenham biter seg fast og gir ikke hjemmelaget noen mulighet til å komme unna. Eriksen får en ny skuddmulighet fra tjue meter, men igjen har Foster god kontroll. Frisk åpning av Spurs!

’48 - Christian Eriksen forsøker et skudd på direkten fra tjue meter, men han får ikke ordentlig treff på den. Lett for Foster å plukke.

’46 - Ingen av lagene har gjort noen bytter i pausen.