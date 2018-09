SCORET I DEBUTEN: Det hadde gått nesten ett kalenderår siden Mohamed Fellah (29) sist startet en kamp. En time inn i debuten for Sandefjord scoret han. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Fellah tror fortsatt Sandefjord kan overleve: – Hvis ikke hadde jeg ikke kommet

NADDERUD (VG) (Stabæk – Sandefjord 3–3) Mohamed Fellah (29) hadde ikke startet en kamp på nesten ett år da han fikk sjansen og scoret i sin nye klubb. Han tror Sandefjord kan holde seg - hvis ikke hadde han aldri dratt dit.

– Jeg husker ikke sist jeg var i startelleveren. Jeg vil ikke høre svaret engang.

Den tidligere Vålerenga-spilleren tar et steg tilbake, rister på hodet og ler når VG konfronterer han med faktum. 27. september 2017. Det er sist Fellah startet en kamp.

Likevel scoret han og spilte 68 minutter da Sandefjord tok med seg ett poeng fra Nadderud, i det som ble et positivt gjensyn med norsk fotball for 29-åringen.

Signerte fordi han tror på overlevelse

Sandefjord har lenge vært avskrevet overlevelse i Eliteserien. Med en luke opp til kvalik-plass på åtte poeng, med kun ni kamper igjen, så er det kanskje ikke så rart.

– Men jeg hadde aldri signert her om jeg ikke trodde vi kunne overleve.

Midtbanespilleren mener klubben fra Hvalfangerbyen har alt som skal til for å holde plassen.

– Vi har riktig mann i klubben, treneren. Hadde ikke han hatt tro på dette, hadde ikke han vært her. Jeg hadde ikke vært her. Og det samme gjelder mange av de andre spillerne.

Klubben har ikke vunnet en bortekamp siden serieåpningen. I tillegg har de blitt kjent for sine mange poengtap på overtid - noe som gjentok seg mot Stabæk, da Franck Boli utlignet etter 98 minutter.

– Jeg skjønner at eksperter og kanskje alle andre i Norge tror det er ferdig for Sandefjord. Men sånn føler ikke jeg det.

– «F***ed up»

Likevel innrømmer han at det er tøft å miste seieren og to ekstra poeng på overtid. Han er nemlig smertelig klar over at Sandefjord har sprukket etter 90 minutter flere ganger i år.

– Ja, det er «f***ed up». Det sitter litt ekstra i deg når det skjer, og jeg tror vi alle skjønte at den kampen mot Stabæk var en sjanse til å komme nærmere streken igjen.

Fellah mener nøkkelen for Sandefjord ligger i riktig holdning i serieinnspurten.

– Det er tøft. Og jeg vet at laget har hatt en veldig lang og tøff periode. Men det må man bare lære av.

– Skal forsvare dem til siste sekund

Når VG spør Sandefjord-trener Marti Cifuentes om han føler spillerne er dedikerte nok til å holde plassen, er han klar i talen.

– Fra den dagen jeg kom til Sandefjord har de jobbet for meg hver eneste dag. Kun jeg vet hvor dedikerte de er og hvor hardt de jobber. Jeg kommer til å forsvare dem helt til slutten.

– Jeg respekterer meningen til folk og hva de mener om oss, men vi har selvtillit og fortsetter på vår måte.

– Hvor mange poeng trenger dere for å overleve?

– Det er umulig å si. Vi kommer til å ta uke for uke, kamp for kamp.

– Vi har ikke gitt opp.