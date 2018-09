SJANSEBONANZA: Denne sjansen - og redningen - mente Guro Reiten hun kom til å drømme om. Keeper Iryna Zvarych fikk en hånd på avslutningen. Foto: Ørn Borgen/NTB Scanpix

LSK har tatt grep etter mesterligasmell i fjor: - Bedre rustet nå

JESSHEIM (VG) (LSK Kvinner-Zvezda 3–0) Trener Hege Riise mener LSK-kvinnene aldri har vært bedre forberedt på hva som venter i Champions League enn denne sesongen.

Publisert: 14.09.18 06:46

I åttedelsfinalen mot Manchester City i fjor ble det stygt med 7–1-tap sammenlagt over to kamper.

– Vi føler at vi er bedre rustet nå. Vi tok grep etter Manchester City-kampene. Vi har gjort mye både i vinter og gjennom våren med å løpe litt ekstra etter kamper. Vi prøver å pushe oss på et internasjonalt nivå som er litt høyere for hvert år. Vi er på et bra sted nå, sier Riise.

Med 3–0-seieren over russiske Zvezda på Jessheim onsdag kveld bør returkampen i Moskva om 14 dager bare være en formalitet. Russerne, mesterligafinalist fra 2009, hadde fint lite å by på når LSK spilte sin hjemmekamp på «bortebane» i 16-delsfinalen.

Anja Sønstevold (2. minutt), Ingrid Kvernvolden (14. minutt) og et selvmål etter en Emilie Haavi-corner (82. minutt) var dårlig uttelling i en kamp hvor LSK hadde ni store sjanser. Zvezda hadde ingenting.

– Fantastisk resultat

– Det er selvfølgelig et fantastisk resultat før bortekampen. I de første 20–25 minuttene ser vi hvor gode vi er. I 2. omgang blir det mye rot. Det blir stopp i spillet, vi får ikke noe flyt og mangler rytme, er analysen til Hege Riise.

Hun mener også at det vises at mange av spillerne har hatt et tett kampprogram. Landslagsspillerne - og dem er det mange av i LSK - har nå spilt fire kamper på to uker.

– 2. omgang bar preg av det. Noen av spillerne så litt slitne ut, nå er det kamp på søndag igjen. Vi får være nøye med det vi gjør nå, konstaterer Riise. Søndag venter Lyn i Toppserien.

Reiten-bom

Da håper Guro Reiten at Guro Reiten og LSK viser seg fra en bedre side. Selv brant landslagsspilleren to store målsjanser mot russerne.

– Bortsett fra de første 20 minuttene så leverer vi ikke på det nivået vi skal gjøre. Vi finner ikke rytmen og gjør ufattelig mange feil. Det er greit at vi vinner 3–0, men det er ikke slik vi skal fremstå på en dårlig dag. Vi får heve oss i returen.

PS! LSK slipper å reise til Perm ved foten av Uralfjellene i returoppgjøret. Den kampen spilles i Moskva 27. september.