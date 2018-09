PÅ UTGÅENDE: Aaron Ramsey er på utgående kontrakt i Arsenal. Nylig var Mesut Özil (t.v.) i samme situasjon. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Arsenal får krass kritikk: – De har mistet all kontroll

Idet midtbaneprofil Aaron Ramsey (27) er på vei bort fra klubben, får Arsenal kritikk for sin håndtering av spillernes kontrakter.

Det har blitt en gjennomgangsmelodi i Arsenal at klubben havner i tidsnød når det kommer til spillernes kontrakter. I fjor forlot Alexis Sánchez klubben i januar til fordel for Manchester United fordi han var på utgående kontrakt. Mesut Özil signerte til slutt, i februar, en ny avtale med en voldsom lønnsøkning.

Nå gjelder det Ramsey, den walisiske midtbanespilleren som har vært Arsenal-spiller i ti år, men som neppe kommer til å være det særlig mye lengre. 27-åringens kontrakt går nemlig ut til sommeren, noe som betyr at han i januar kan begynne å forhandle med andre klubber om en sommerovergang.

Ifølge BBC var Arsenal og Ramsey nylig i forhandlinger om en ny fireårskontrakt, men Arsenal skal ha trukket tilbudet tilbake, uten at noen av partene har ønsket å avsløre hvorfor. Ifølge The Guardian har det gått rykter om at det har kommet et gigantbud fra Kina på Ramsey, som skal ha ønsket seg en betydelig lønnsøkning i London-klubben. Trolig ender det hele med at waliseren forlater klubben uten at de får noen overgangssum igjen for det.

Wales-profil: – Forstår det ikke

Nå får Arsenal krass kritikk for sin håndtering av spillerkontrakter.

– Jeg forstår det ikke, sier Ramseys landsmann og tidligere Wales-spiss Dean Saunders til Talksport .

– Ramsey har vært i Arsenal i ti år, og de har klart å la kontrakten hans løpe ut. Og det gjelder ikke bare ham, det skjedde med både Özil og Sánchez. De har mistet all kontroll som klubb så fort spilleren kan se sluttstreken på kontrakten sin, sier Saunders.

Ramsey har blitt koblet til flere Premier League -klubber – inkludert Chelsea, Liverpool og Manchester United – samt italienske Juventus.

– Arsenal klarte å beholde Özil, men det kostet dem en vanvittig formue, og nå skjer dette. Spillerne banker på døren og sier «hvis han fikk det, hva får jeg da?» Lønnsstandarden har gått opp. Det er som et pokerspill nå, men Arsenal har mistet makten. Ramsey og agenten hans har makten nå, for de kan bare la kontrakten hans løpe ut og forlate klubben for ingenting, sier Saunders.

