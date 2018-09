MOTFLYT: Ett målpoeng på fem kamper er fasit for Alexis Sánchez så langt denne seosngen. Foto: ANDREW BOYERS / REUTERS

Sánchez får knallhard kritikk: – Han har ingen unnskyldninger

Mens det meste i Manchester United har dreid rundt José Mourinho og Paul Pogba, blir kritikken mot superstjernen Alexis Sánchez (29) stadig sterkere. TV 2s Øyvind Alsaker mener han rett og slett ser krampaktig ut.

– Han har ingen unnskyldninger. Han er ikke sliten, han er ikke utrent. Akkurat nå fortjener han ikke den gigantiske lønnen sin, er TV 2-profil Øyvind Alsakers knallharde dom over Alexis Sánchez .

Den 29 år gamle chileneren kom til Manchester United med pianospill og lovnader om stort spill, men så langt står han igjen med to mål på 17 ligakamper og bare ett fattig målpoeng denne sesongen. The Telegraph skriver at han ikke fortjener lønnen, Evening Standard at han bukker under for presset som den legendariske nummer syv-trøyen fører med seg.

– Han er egentlig en drømmesignering for Mourinho: Han er 29 år, en ferdig utviklet spiller og kan gå rett inn og gjøre jobben. En annet spiller i samme situasjon er Nemanja Matic, og sammenlignet med han, har Sánchez vært veldig skuffende, fortsetter Alsaker.

Den forhenværende Arsenal-spilleren hadde nok en skuffende kamp da Manchester United avga poeng mot Wolverhampton lørdag, og etter kampen ble Mourinho spurt om chilenerens form og prestasjoner.

– Hver spiller har enda ett nivå opp, sa han, og nektet å kritisere sin storsignering offentlig, etter denne kampen:

Tidligere har chileneren hatt hektiske sesonger, med spill hver eneste sommer - noe han ikke har hatt i år. Alsaker mener likevel at det er en vesentlig forskjell på Sánchez i Arsenal og Sánchez på Old Trafford.

– Selv om han ikke alltid lykkes med alt tidligere, hadde han alltid en energi, alltid en arbeidskapasitet som forstyrret motstanderen. Nå lugger det, når han får ballen, ser han ned og kaver på. Det ser ut som det ikke er noe overskudd eller flytt i spillet, det er litt krampaktig. Og det er jo litt pussig, for han var en verdensklassespiller da han kom til United, er TV 2-profilens grundige - og radbrekkende - analyse.

Han mener noe av forklaringen kan være at mens det i Arsenal var stort fokus på kollektivt angrepsspill, er det litt mer «finn på noe selv», som han sier.

«Issue»

Selv om det aller meste rundt Manchester United har handlet om nettopp Mourinho og Paul Pogba, har også nummer syv fått stadig økende kritikk. Flere og flere tar nå til ordet for at han ikke fortjener sin astronomisk lønn, som er rapportert å være på opptil fem millioner kroner - i uken.

– En ukelønn som ligger skyhøyt over alle andre i den garderoben, det er ikke sikkert at det hjelper. Hvis han ikke da er lagets suverene ener, kan også det bli et «issue», reflekterer Alsaker.

Tross alt: Han er opptatt av å ikke avskrive den 29 år gamle angrepsspilleren og tror også Manchester Uniteds problemer som lag, kan ha stor forklaring på hvorfor Sánchez ikke presterer. Etter seks serierunder er de allerede åtte poeng bak erkerival Liverpool.

– Men Sánchez, med sin lønn og sin status, burde være spilleren som leder Manchester United ut av disse problemene, sier Alsaker.

Helt siden Cristiano Ronaldo forlot klubben, har hans arvtakere med nummer syv-trøyen slitt med å levere. Angél di María, Michael Owen og Memphis Depay falt alle gjennom - og Antonio Valencia valgte å bytte bort nummeret til fordel for nummer 25.

– Antonio Valencia spilte jo bra da han byttet nummer, så kanskje det er en forbannelse over draktnummeret. Et pussig sammentreff, kanskje Sánchez burde bytte draktnummer, han også, spøker «rådgiver» og kommentator Øyvind Alsaker - og understreker at akkurat dét nok handler mest om overtro.

PS! Draktnummer 19 er ledig om Sánchez virkelig skulle bli desperat.