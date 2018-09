TOBARNSFAR: Amin Askar og sønnen Benjamin (4) holder stolt nyfødte Eliana, etter at de omsider har kommet seg til sykehuset. Foto: Privat

Sarpsborg-spiller Amin Askar ble «jordfar»: Tok imot sin egen datter i bilen

FOTBALL 2018-09-12T19:57:36Z

Da helsepersonell ikke nådde frem, måtte Sarpsborg-spiller Amin Askar selv gå inn i rollen som «jordfar» og tok imot datteren Eliana (1 dag) da kona Helene fødte i familiens bil.

Publisert: 12.09.18 21:57

Askar er bosatt på Jeløya i Moss, mens fødeavdelingen er på sykehuset i Kalnes i Sarpsborg, en drøy halvtimes kjøretur unna. Men fem minutter ut i kjøreturen, som startet ved 04-tiden natt til tirsdag fikk han beskjed av kona Helene om å kjøre inn til siden.

Da var fødselen i full gang inne i bilen, som stoppet i en busslomme på kanalbrua i Moss. Ambulanse ble sendt i retning paret, men vesle Eliana hadde ikke tid til å vente på den da hun skulle møte foreldrene for første gang.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte hendelsen.

– Jeg fikk personell-hjelp over høytaleren på mobilen og fikk beskjed om å kle av Helene. Så hun lå i forsetet, mens jeg tittet hele veien etter blålysene. Men så så jeg håret og litt av hodet på babyen. Hjertet mitt banket skikkelig, og plutselig kom resten av babyen ut, forteller Sarpsborg-spilleren til VG.

Det var dermed Askar som tok imot datteren, ekteparets andre barn, klokken 04.25, og fikk pakket henne inn i noe treningstøy. Ambulansen kom kort tid senere.

– Jeg synes jeg klarte meg fint. Har aldri vært så nervøs. Det var masse tanker i hodet, men du klarer ikke samle sammen noe som helst. Det er ikke noe du kan forberede deg på, beskriver Amin Askar – og opplyser at alt er bra med den andre helten i fødselsdramaet på broen som skiller Moss og Jeløya, nemlig Askars kone Helene.

– Hun var flink, faktisk for flink, for hun brukte kort tid på å presse ut ungen, det var imponerende. Hun har det bra og er på sykehuset og henter seg inn, forteller Askar, som etter noen timer på sykehuset på morgenkvisten like greit reiste til Sarpsborg Stadion og fikk med seg tirsdagens formiddagsøkt sammen med resten av laget. Dessuten hadde han en bil som måtte leveres til innvendig vask...

– Passasjersetet så ut som en drapsscene, ler Askar – som fra før har sønnen Benjamin på fire år sammen med Helene.

Askar har hatt en travel sommer med både Eliteseriespill og Europa League-kvalifisering, hvor Sarpsborg på sensasjonelt vis har kvalifisert seg til høstens gruppespill. Første kamp der kommer neste torsdag, borte mot Besiktas, men allerede søndag er den tidligere Brann- og Fredrikstad-spilleren trolig i troppen til hjemmekampen mot Odd i Eliteserien.

Den anvendelige Sarpsborg-spilleren passer dessuten på å hylle både kone og barn for å legge fødselen til landslagspausen. Nedkomsten skjedde noen dager etter termindato.

– Nå trenger jeg ikke stå over noen kamper, påpeker Askar og smiler.