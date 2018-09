Scholes om Manchester Uniteds tilstand: – Ser ut som det er krig i klubben

FOTBALL 2018-09-29T15:38:06Z

Etter nok et tap og tidenes dårligste Premier League-start for Manchester United, stormer det rundt klubben og manager José Mourinho.

Publisert: 29.09.18 17:38

Paul Scholes beskriver tilstanden i klubben som «kaotisk».

– Det ser ut som det er krig i klubben. En krig mellom Ed Woodward (direktør) og José Mourinho , og så mellom Mourinho og spillerne. Spillerne virker rett og slett ikke stabile, sier klubblegenden ifølge lokalavisen Manchester Evening News .

Han får støtte av en annen klubblegende, eks-stopper Rio Ferdinand.

– Det ser ut til å være småkriger i garderoben også, og sannsynligvis over dem igjen. Det er småkriger innad i leiren, og det må det bli en slutt på. Noen i klubben må komme på banen og få alle til å ta seg sammen og komme seg videre, legger han til.

– Ferguson ville ha løst det

Han mimrer tilbake i tiden med Alex Ferguson som manager, og tror ikke en lignende situasjon kunne oppstått under skottens ledelse.

– Han ville ha løst det. Hvis en spiller tråkket over linjen i hans øyne, så ville spilleren ha vært borte. Uansett hvor bra de spilte, det hadde ikke gått, sier Ferdinand, og lister opp David Beckham, Jaap Stam, Roy Keane og Ruud Van Nistelrooy.

Scholes er imidlertid ikke sikker på om løsningen er å kvitte seg med stjernespiller Paul Pogba, som i sin tid ble verdens dyreste fotballspiller, men som i det siste virker å ha et mer enn kjølig forhold til Mourinho.

– Han (Mourinho) har ikke den samme luksusen. Da Ferguson kvittet seg med spillere, var det alltid kvalitet å velge mellom. Krigen han har med Pogba... Han er hans beste spiller. Hva annet kan han gjøre? Kan han la Pogba gå? Jeg vet ikke, sier han.

Mourinho ut?

Tidligere storscorer Alan Shearer tror på sin side at timeglasset er i ferd med å renne ut for den portugisiske manageren.

– Jeg tror Mourinho kommer til å miste jobben, sier han ifølge The Independent .

– Jeg kan ikke se hvordan han kan snu dette. Laget var håpløse fra start til slutt. For trege og veldig svake, fortsetter han.

Zinedine Zidanes navn er det som har vært nevnt hyppigst om Mourinho skulle få sparken, og beIN SPORTS hevder å ha kilder som antyder at klubben allerede har tatt kontakt med den tidligere Real Madrid-manageren.

Lokalavisen Manchester Evening News melder at Zidane allerede har begynt å lære seg engelsk, det med tanke på å høyne egne sjanser til å ta over for portugiseren.