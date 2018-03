BANEN: Slik så Ranheims hjemmebane ut tidligere i uken. Lørdag klokken 18.00 spiller de mot Brann i årets første eliteseriekamp. Foto: Ranheim IL

Eliteserieåpningen er utsatt

Publisert: 10.03.18 16:10 Oppdatert: 10.03.18 16:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-10T15:10:12Z

Baneforholdene på Ranheim gjør at Eliteserien ikke starter i dag likevel. Ranheim–Brann er utsatt, melder Eurosport.

VG kommer tilbake med mer.

– Vi er redd spillerne våre skal bli skadet. Vi føler det er rett å påpeke det slik, sier han til Eurosport.

Tre timer før kampstart klokken 18.00 bekreftet han at han har varslet Norges Fotballforbund om at kunstgresset oppleves så dårlig at det må vurderes på nytt om kampen bør spilles.

– Hadde folk vært og sett på banen i dag tidlig, tror jeg aldri det hadde vært godkjent slik jeg vurderer det. Du kan gå på banen, og nesten kan tråkke over på grunn av tele i bakken. Det er ikke for å overdrive. Det er helt reelt, sier han til Eurosport.

Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjonen i NFF, forteller til VG at dommerne skal ta en endelig inspeksjon av banen klokken 16.30.

– Dommerne er nødt til å vurdere sikkerheten til spillerne. Det er de, som er på stedet, som må ta bestemmelsen om kampen skal utsettes eller ikke, sier Pedersen.

– De var på en befaring halv tolv. Ranheim satt i gang noen tiltak etter det. Så håper vi det er tilstrekkelig for at det blir kamp i kveld.

Det skal dreie seg om ujevnheter i banen, som følge av frost og kulde den siste tiden.

Etter befaringen halv tolv hentet Ranheim inn en dampveivals for å kjøre ned de verste ujevnhetene, ifølge Adressa .

Ranheim-sjef Frank Lidahl sier til avisen at han ikke opplever situasjonen som dramatisk.

– Det blir fotballkamp uansett, og dette er kun for å optimalisere banen, sier han.

VG kommer tilbake med mer.