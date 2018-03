TUNNEL: Her slipper Thibaut Courtois inn Lionel Messis skudd mellom bena. Foto: Manu Fernandez / TT / NTB Scanpix

Chelsea-keeper Courtois hånes etter tabbekvelden

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 15.03.18 12:11

Thibaut Courtois slet med å holde bena samlet onsdag kveld. Han får gjennomgå på sosiale medier etter to store keepertabber.

Majestetiske Lionel Messi stjal overskriftene etter Barcelonas 3-0-seier over Chelsea på Camp Nou, men kvelden hans hadde ikke vært den samme uten en klønete belgier i motstandermålet.

To ganger, først etter to minutter deretter etter en drøy time, lot Courtois skudd fra Messi gå mellom bena på ham.

– Jeg synes ikke vi fortjente å ryke ut, men individuelle feil straffet oss, erkjenner Courtois ifølge ESPN .

– På det første målet forventet jeg ikke at Messi skulle skyte fra den vinkelen, og jeg var for sent ute med å luke bena. Det var en feil av meg, sier keeperen.

Han innrømmer at dette ikke er første gang han slipper inn mål mellom bena.

– Det er det svakeste punktet til en keeper. Det er irriterende, men jeg må bare være en mann og takle det, sier Courtois.

Det kan være en fordel for Chelseas sisteskanse å holde seg unna sosiale medier akkurat nå, for der florerer det av meldinger og bilder som latterliggjør ham.

Noen hevder at Chelsea har gjort klar en ny keeperdrakt for ham:

Mens andre spøker med hvor stor plass det er mellom bena til Courtois:

I spansk presse utnytter man også muligheten til å sende et stikk i retning den belgiske keeperen, som pryder forsiden til avisen Marca. De bruker ordspillet «Eurotúnel», en referanse til tunnelen som går under den engelske kanal:

Etter kampen fikk Courtois kritikk fra BT Sports-ekspert og tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand.

– Han er en toppkeeper, men dette var ikke bra nok for dette nivået, sa han ifølge Daily Star .