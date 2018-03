Elyounoussi-lagkamerat brakk beinet etter skrekktakling

Publisert: 13.03.18 21:10 Oppdatert: 13.03.18 22:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-13T20:10:50Z

(AIK-Örebro 2–0) Tarik Elyounoussi scoret da AIK tok seg videre i cupen, men det havner i skyggen av de grusomme bildene da lagkameraten Jesper Nyholm brakk beinet.

Nyholm prøvde å komme først på en ball i duell med gjestenes Michael Omoh. Sistnevnte kom for sent inn og tråkket i stykker beinet til Nyholm. Ankelen brakk tvers av.

– Vi så jo med en gang at beinet var i feil stilling. Slikt unner man ingen spiller. Det er fryktelig leit, sa Örebro-spiller Michael Almebäck til C More.

Omoh ble utvist for taklingen og var svært lei seg for det han hadde gjort.

– Alle minne tanker er hos «Jeppe» nå. Den her seieren tilegner vi han, sier lagkamerat Alexander Milosevic ifølge Fotbollskanalen.

AIK ledet allerede 1-0 etter at Elyounoussi i det 12. minutt omsatte Robert Lundströms innlegg i scoring via stolpen. Se målet til Elyounoussi i videoen øverst.

Tidligere tirsdag ble han tatt ut i Lars Lagerbäcks første landslagstropp for året.

AIK kontrollerte stort sett kampen i overtall, men keeper Oscar Linnér måtte ta fram en matchvinnerredning da Kennedy Igboananike holdt på å utligne mot gamleklubben. På overtid fastsatte innbytter Stefan Silva resultatet til 2-0.

Elyounoussi spilte hele kampen for AIK, som møter Djurgården i lokaloppgjør i semifinalen søndag. Lørdag spiller Östersund mot Malmö i den første semifinalen.