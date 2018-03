INSPISERER: Ranheim-leder Frank Lidahl på befaring på gressmatten dagen før seriepremieren. - Det blir kamp, ja ... Foto: Knut Espen Svegaarden

Ranheim-leder: - Håper vi kan inspirere andre klubber

Publisert: 09.03.18 18:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-09T17:41:48Z

TRONDHEIM (VG) Frank Lidahl mener at Ranheim burde vært et stabilt topp-fem-lag i Norge, hvis de hadde hatt 40 millioner i budsjett.

– Det bør være nok, mener Ranheims daglige leder, der han tar med VGs mann ut på gressmatten dagen før serie-premieren mot Brann. Banen virker ok, selv om det ble oppdaget at noe av varme-anlegget var defekt.

– Da måtte vi hente inn ekstraordinært utstyr. Og det klarte vi. 90 prosent av banen blir i hvert fall bra til kampstart, lover Lidahl. Han er stolt av hva Ranheim har fått til. Han er stolt av at lørdag kveld inviterer Ranheim til Eliteseriekamp. Han er rett og slett stolt av hva som skjer i bydelsklubben.

– Husk, det har vært 40 mann i aksjon her siden begynnelsen av desember for å få til dette. Det nytter ikke å si at «dette blir vanskelig.» Du må starte med å legge en plan med en gang sesongen er slutt, og vi la en meget god plan. Derfor blir også banen ferdig til kamp i tide, sier Frank Lidahl.

Brann er hjertelig velkomne, selv om Lidahl - en periode - var usikker på hvor velkomne Ranheim «egentlig» var i Eliteserien.

– Men alt vi har opplevd, fra alle hold, har bare vært positivt. Og jeg håper vi kan være en inspirasjon for andre klubber som ønsker å lykkes. Vi er eksempelet på at det er mulig, selv uten de store pengene, sier Ranheim-lederen. Og det er her han nevner budsjettet. Frank Lidahl forteller at Ranheim har 17 millioner i budsjett.

– Kanskje rykker vi ned, kanskje ikke. Men det er ikke så mye større budsjett som skal til for å klare seg. Jeg mener, seriøst, at 40 millioner er mer enn nok. Men det har ikke vi i Ranheim, og det er heller ikke det viktigste. Det viktigste er at lokale spillere får leve drømmen om å spille i de øverste divisjonene. Det får de her. Og det er dem vi er til for, sier Ranheim-leder Frank Lidahl - dagen før Brann kommer på besøk.