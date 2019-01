IKKE ENIG: Rune Bratseth (t. h) er ikke enig i måten Erik Hoftun (t. v) la fram et møte i rettssaken. Her er de to på Brakka sammen i 2016 for å snakke om RBKs seier over AC Milan på San Siro. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bratseth benekter Hoftun-påstand og svarer Ingebrigtsen

RBK-styremedlem Rune Bratseth mener Erik Hoftun gjenga Nils Arne Eggen-møtet galt. Han er også uenig med Kåre Ingebrigtsen som etterlyste styret på treninger.

– Jeg vil ikke holde liv i denne saken, men sannheten må frem. Det er at jeg og Ivar Koteng (styreleder i RBK) dro til Nils Arne for å høre hva han tenkte om trenersituasjonen. Vi hadde ikke en liste med oss, men Nils Arne hadde en liste klar, sier Bratseth til VG onsdag ettermiddag.

19. juli fikk Ingebrigtsen og Hoftun sparken som hoved- og assistenttrener i Rosenborg. Bratseth sier han står inne for sparkingen.

Trenerduoen mente oppsigelsen var ugyldig og saksøkte klubben. Rettssaken endte med forlik etter to dager.

– Eggen fortalte at Bratseth hadde med en liste på hva som var galt, der Bratseth korsfester meg og Kåre, og skal ha Nils Arnes bekreftelse på dette, sa Hoftun i rettssaken.

– Husker ikke hva som sto

Nils Arne Eggen har ikke besvart VGs henvendelser, men gir sin versjon til Adressa .

– Erik har sagt at Rune var her på mandagen før oppsigelsen, og at han hadde med en liste. Dette var min liste, og det var ingen dom over Kåre og Erik. Det var en liste over hvilke viktige punkter som utgjør Rosenborg-stilen. Jeg mener det er to faktorer i en evaluering: Resultater og prestasjonsnivå. Så lista var over den ideelle spillestil og trening, som vi alltid ønsker i RBK. En oppskrift på hva vi gjorde da vi var så gode, sier Eggen.

Han legger til at han synes utviklingen stoppet etter at RBK slo ut Ajax i Europa sommeren 2017.

– Sannheten var at det var Eggen som hadde denne listen klar. Han trengte en liste fordi han husket så dårlig. Jeg husker ikke hva han hadde skrevet. Jeg blir fort ferdig med ting, sier Bratseth, som avviser at Hoftuns utsagn irriterte han.

– Hoftun har sikkert ikke sagt det for å henge meg ut. Han har nok bare vært feilinformert, sier Bratseth.

Dette er saken: Dette handlet striden mellom Rosenborg og Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun om i Sør-Trøndelag tingrett: * Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk sparken som hovedtrener og assistenttrener 19. juli i 2018. Begrunnelsen var at utviklingen hadde vært for dårlig, og at RBK ønsket å løfte seg. * 11. september varslet Ingebrigtsen og Hoftun at de går til rettssak mot Rosenborg på grunn av det de mener er usaklige oppsigelser. RBK mottar stevningen 26. september. * RBK har allerede betalt 3 millioner kroner i etterlønn til Ingebrigtsen og 1,05 millioner til Hoftun. Ingebrigtsen mente han har krav på lønns- og bonusutbetalinger fram til endt kontrakt i 2020, ifølge advokaten opp mot 10,75 millioner kroner. * RBK mente på sin side at oppsigelsene av de to trenerne er lovlige, og klubbens advokat henviser blant annet til en klausul i Ingebrigtsen kontrakt der stillingsvernet oppheves. * Striden om dette gjaldt hvorvidt Ingebrigtsen kan sies å ha vært klubbens øverste leder. RBK mener at dette skal legges til grunn, men bestrides av Ingebrigtsen. * Rettssaken startet i Sør-Trøndelag tingrett mandag 21. januar. Det var satt av fire dager, med fredag 25. januar som reservedag. * Tingsrettsdommer Anne Marie Selvaag bekreftet onsdag at partene hadde inngått et forlik med hemmelig innhold.

Ivar Kotengs versjon ligner på Bratseths.

– Vi søkte råd hos Eggen. Det ble sagt at vi hadde med en liste til han på hva som var galt. Det stemmer ikke. Nils Arne hadde denne listen selv, for han visste han måtte være strukturert fordi han ofte snakker seg litt bort, sa Koteng i retten.

– Styremedlemmer kan ikke være på trening

I retten etterlyste Kåre Ingebrigtsen de fotballfaglige i RBK-styret ( Rune Bratseth , Fredrik Winsnes og Vegard Heggem) på treningsfeltet oftere for å se utviklingen - som ifølge RBK manglet.

– Du kan ikke forvente at styremedlemmer skal være på treninger. Alle er i jobb og de trener på dagtid. Og det er kampene og resultatene som teller. sier Bratseth.

Han vil ikke kommentere saken utover de to punktene.

Ingebrigtsen og Hoftun ble spurt om forholdet til Bratseth på en pressekonferanse etter forliket.

– Det har jeg ikke noe spesielt behov for å utdype, sa Hoftun.

– Ikke jeg heller. Jeg treffer Bratseth tre ganger i året, og det er på golfbanen. Da er jeg i skogen og han på «fairwayen». Jeg kommer til å prate med Rune videre. Ikke noe problem, sa Ingebrigtsen.

