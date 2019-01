STORFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær tok sin åttende seier av åtte mulige borte mot Arsenal fredag kveld. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Solskjær planlegger United-laget for neste sesong

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) har sett store forbedringer i Manchester United-laget siden han tok over jobben som vikarierende manager.

– Jeg elsker dette. Det er akkurat det du ønsker. Vi har hatt fantastiske resultater, strålende prestasjoner, sier Solskjær når han møter pressen dagen før Premier League -møtet med Burnley.

– Du ser hvordan vi har forbedret oss på mange områder. Bare fra Tottenham-kampen til Arsenal har vi forbedret strukturen. Vi lærer hverandre å kjenne bedre. De lærer å kjenne meg og hva jeg ønsker fra laget, sier en smilende nordmann.

Planlegger for neste sesong

Spillerutvikling og veien til toppfotball for unge spillere ble et tema på nordmannens pressekonferanse. Han fikk spørsmål om hvordan han selv vil bruke unge United-talenter.

– Vi har mange talenter på juniorlaget som du sannsynligvis kommer til å få se spille for oss før neste sesong. Vi må sette oss i en god posisjon denne sesongen og så se på hvordan vi skal se ut kommende sesong. Vi har Alexis (Sánchez), Rom (Romelu Lukaku) og Juan (Mata), som ikke har spilt mye i det siste. Det er tre spillere de unge må gå forbi, kvalitetsspillere, og vi er her for å skape resultater.

– Sa du akkurat at du planlegger for neste sesong?

– Jeg planlegger for hvordan Manchester United skal se ut neste sesong, med eller uten meg, svarer Solskjær.

Roser Lingard: – Fantastisk utvikling

Jesse Lingard har vært blant Solskjærs mest betrodde spillere under nordmannens tid i Manchester United og 26-åringen leverte igjen en god prestasjon i 3–1-seieren mot Arsenal .

– Jesse har så mye energi. Han kan spille i forskjellige posisjoner, på midtbanen, kantene eller foran, sier Solskjær.

–Jeg husker fremdeles debuten hans for reservelaget mot Burnley. Han var en liten, spinkel guttunge. Utviklingen hans har vært fantastisk.