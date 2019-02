VANT POKALEN: Miguel Almirón har hatt stor suksess i MLS. Foto: USA TODAY USPW / X06796

Tidenes dyreste Newcastle-spiller: – En ære

Miguel Almirón (25) er den dyreste fotballspiller Newcastle noen gang har hentet. Han har levd det gode fotballiv i Atlanta United – nå skal han plutselig prøve å redde Newcastle.

Heldigvis ser karen fra Paraguay selv det mer som en ære enn et press på sine skuldre de minst 220 millionene kroner som Newcastle har betalt (enkelte britiske medier antyder at det er enda mer).

– Først og fremst ser jeg det som en ære. Det er noe jeg prøver å ikke legge altfor stor vekt på, sier Almirón ifølge BBC.

– Å spille for en klubb med så mye historie er i seg selv et press. Vi vet hva fansen vil ha, men det bekymrer meg ikke.

Helgens resultater gikk definitivt ikke Newcastles vei. De startet helgen på 15. plass, og ligger på 17. plass foran mandagens bortekamp mot Wolverhampton. Både Cardiff og Burnley vant borte lørdag.

Almirón kommer fra hovedstaden Asunción. I 2017 kom han til Atlanta United, samme år ble han kåret til årets nykommer i den amerikanske fotballigaen MLS, og i 2018 var han med på å vinne MLS-sluttspillet. Så i januar kom overgangen til Premier League .

– Newcastle-supporterne kommer til å elske ham, sier den tidligere Newcastle-stjernen Nobby Solano til Daily Mirror.

– Han har store ferdigheter, men vil nok bruke litt tid på å tilpasse seg.

Almirón skal vite at det er en bra liste med søramerikanske fotballspillere som har akslet den svart- og hvitstripete Newcastle-drakten. Det gjelder for eksempel peruanske Solano, det gjelder Faustino Asprilla fra Colombia og Mirandinha fra Brasil.

– Jeg føler at jeg representerer landet mitt her i Premier League. Jeg er stolt av det.

I MLS spilte Miguel Almirón 68 kamper. Han noterte seg for 22 mål og 21 assists.

Newcastle-sjef Rafael Benitez sa på pressekonferansen at spillerne hans må konsentrere seg om det de kan gjøre noe med. Han er også opptatt av supporterne og deres frustrasjon over at Newcastle får bortekamper på mandagskveldene.

– Jeg vet ikke om det er tilfeldig, men det er veldig synd for fansen vår.

«Magpies» hadde to kanonhelger med seirer over både Cardiff og Manchester City på hjemmebane, men tapte på Wembley mot Tottenham forrige helg.

VG-tips: Over 2,5 mål

Premier League. Med Raúl Jiménez og Diogo Jota på topp har Wolverhampton vist gryende form i det siste. Tre strake ligaseirer har brakt klubben opp på 7. plass i ligaen. Newcastle på 15. plass er litt opp og ned, og kommer fra et 0-1-tap mot Spurs. Bortsett fra den kampen, var det over 2,5 mål i Newcastles tre foregående ligakamper.

Over 2,5 mål er det også blitt i Wolves' fire siste ligakamper, og til 2 i odds går vi for akkurat det spillet. Over 2,5 mål, altså.

Oddsen for dette er altså 2,0. Du må levere før kl. 20.55, og TV2 Sport Premium er som vanlig din venn når vi snakker Premier League.

