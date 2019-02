TAKK FOR HJELPEN: Ole Gunnar Solskjær er borte hos United-fansen etter 2–0-seieren. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Kommentar

Solskjærs viktigste seier – ser ut som en managerstjerne

LONDON (VG) (Chelsea – Manchester United 0–2) Man kunne nesten føle hvor mye triumfen betydde da Ole Gunnar Solskjær, Paul Pogba og de andre tok imot hyllesten fra United-supporterne i The Shed End på Stamford Bridge.

Publisert: 19.02.19 05:05







KOMMENTAR

«Hey Sarri, you’re shit!» hørtes det fra Chelsea-fansen mot egen manager, mens Uniteds tilhengere leende assisterte med «Bring back, Mourinho».

Men først og fremst sang de om Ole Gunnar Solskjær , under og etter at kvartfinaleplassen i FA-cupen ble sikret.

les også Engelsk avis: United vil gi De Gea milliardkontrakt

United-manageren gikk rundt og klemte både med- og motspillere, slik vi ofte ser Jürgen Klopp og Pep Guardiola gjøre. Chelsea-spiss Gonzalo Higuaín fikk en ekstra lang klem, Ngolo Kanté og Eden Hazard noen ekstra trøstende ord.

TAKK, PAUL! Paul Pogba hadde en målgivende og ett mål da United slo Chelsea 2–0 på bortebane. Her takkes han av Ole Gunnar Solskjær. Foto: IAN KINGTON / AFP

Ole Gunnar Solskjær så rett og slett ut som en naturlig managerstjerne der han målbevisst vandret fra spiller til spiller i rød eller blå drakt.

Om han virkelig blir en stjerne er det for tidlig å si, men han er i hvert fall yndlingen til United-fansen. De slutter aldri å synge om ham, og Manchester Evening News’ United-ekspert Samuel Luckhurst fortsetter å skrive at den norske manageren har vist nok til å få jobben permanent.

les også Solskjær til VG etter Pogba-show: − Målet var fantastisk

Det var noe ekstra med denne seieren, både for spillere og manager. Solskjær-eventyret har nesten vært for godt til å være sant, med ti seire og én uavgjort før det stoppet brutalt. 0–2 for Paris Saint-Germain på hjemmebane var mer enn et tap. United ble satt på plass.

Men måten United reagerte på, var som hentet ut av klubbens storhetstid, da Alex Ferguson styrte. «Det er en viss verdi i å tape», skriver han i boken «Leading», men legger raskt til: «Det må ikke bli en vane. Spillere som er sultne på seier og legger stor stolthet i det man selv presterer, vil være oppsatt på å hevne et tap.»

Fergusons granskende blikk følger etter Solskjær, også til Stamford Bridge, og der fikk han se United-spillerne levere en kamp som kunne vært hentet rett ut fra biografien hans. United tok hevn. Det ble ingen vane å tape.

SPISSTRØST: Ole Gunnar Solskjær ga Gonzalo Higuaín en lang klem etter kampen. Foto: Chris Brunskill/Fantasista / Getty Images Europe

Solskjær ledet United til seier over Cardiff i sin første kamp. Det var stort. Seire over Tottenham og Arsenal på bortebane var enda større, men Chelsea-triumfen var nok hans aller største, fordi den har noe mer ved seg enn isolert sett bare å vinne en kamp. Solskjærs United viste hva det er laget av.

Og istedenfor depresjon og usikkerhet inn mot gigantmøtet med rivalen Liverpool neste helg, er selvtilliten tilbake, spørsmålene vil blir mer behagelige, det er ro i leiren igjen.

les også Solskjær om trekningen: − Tøft, veldig tøft

PSG-smellen var ikke bare psykisk, den var også fysisk, med skadene på flankespillerne Lingard og Martial. Hvilke grep skulle Solskjær foreta? Chelsea er en uforutsigbar motstander, som har gjort mye rart i det siste, men som hadde åtte seire og bare ett tap på sine ti siste kamper hjemme, og Manchester City er blant lagene som er slått.

TAKK FOR KAMPEN: Ole Gunnar Solskjær takker Ngolo Kanté for kampen. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Alexis Sánchez ville normalt sett vært et åpenbart valg, men Sanchez har vært unormalt svak. Solskjær overrasket heller med å dytte Juan Mata inn mellom Chelseas forsvar og midtbane. Paul Pogbas utgangsposisjon var ute til venstre, der han ofte var god i Juventus, mens Romelu Lukaku og Marcus Rashford utgjorde både kraft og løpsstyrke i sine brede spissroller.

Solskjær traff godt, kanskje særlig med valget av Mata. Han er ofte tempokritisert, men her trengte ikke spanjolen å flytte beina så mye, bare ballen, og i hodet går det lynkjapt. Det var Mata som satte opp Paul Pogba, før det herlige innlegget og Ander Herrera som kom løpende og nikket inn ledermålet.

PÅ STAMFORD BRIDGE: Trond Johannessen.

Herrera var strålende igjen på midten, Pogba var også god, kanskje ikke like synlig spillemessig som vanlig, men like sentral foran mål. Rett før pause rev han til seg ballen på midten, spilte fri Rashford på høyresiden og da innlegget kom var Pogba der også og nikket inn sitt «Solskjær-mål» nummer ni.

Det var ingen perfekt 1. omgang av United. Tomålsledelsen speilet ikke kampbildet helt. I 2. omgang hadde Chelsea ballen i lange perioder, og noen ganger kunne det minne om håndball, men ingenting skjedde, det kunne blitt blåst for «passivt» ...

United lå meget stødig og disiplinert i sine forsvarslinjer, styrt av stopperne Lindelöf og Smalling, selv om det skal sies at det er mye lettere å ha kontroll på en statisk Gonzalo Higuaín enn en elektrisk Kylian Mbappé.

Og om noen dager kommer Salah, Mané og Firmino på besøk.