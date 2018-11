OPPHETET STEMNING: Boca Juniors fans er kjent for sitt sterke engasjement og fanatiske supportere. Foto: MARCOS BRINDICCI / Reuters

Forbyr bortesupportere i Mesterligafinale: 328 dødsfall etter supportervold i Argentina

FOTBALL 2018-11-10T13:39:24Z

Når Boca Juniors og River Plate møtes for første gang i finalen i Copa Libertadores lørdag kveld, regnes det som tidenes største klubbkamp i landet. Men på grunn av årevis med grov supportervold må kampen spilles uten bortesupportere.

Publisert: 10.11.18 14:39 Oppdatert: 10.11.18 15:09

Lørdagens finale på Boca Juniors hjemmebane La Bombonera er det første av to oppgjør, siden Sør-Amerikas svar på Champions League, avgjøres etter hjemme og bortekamp for lagene.

Supportervold og drap har preget argentinsk fotball gjennom mange år. Og siden 2013 har det ikke lenger vært tillatt med bortesupportere i argentinsk fotball, før det ble myket opp i dette fra august, ifølge The Guardian. Men i de største kampene er gjelder fortsatt forbudet. Dette gjelder også finalen i Copa Libertadores, Sør-Amerikas svar på Champions League, som er en høyrisikokamp.

Den argentinske fotballpresidenten Mauricio Macri uttalte i forrige uke at bortefans likevel skulle få delta på finalene, som spilles over to kamper.

Senere snudde derimot Macri og lot det være opp til hver enkelt klubb om de ville tillate bortesupportere. Det tillot de ikke. Det bekreftet begge lagenes presidenter denne uken, skriver USA Today .

Bleacher Report skriver at det ifølge Salvemos al Fotbal, en organisasjon som jobber for å få bort supportervolden i landet, har vært 328 dødsfall som følge av supportervold innen fotballen i landet siden 1922. Det er store problemer med supportervold i landet.

Avisen skriver at senest i oktober døde 28 år gamle Matias Diarte under en operasjon etter et angrep fra Boca Juniors beryktede supportgruppe Barra Bravas, i forbindelse med en kamp.

Konfrontasjoner mellom de to lagenes supportere har vært tallrike.

Men dette er første gang i den prestisjetunge Libertadores Cup sin 58 årige historie at man får et såkalt «El superclassico», som oppgjøret mellom de to lagene fra Buenos Aires kalles. Boca Juniors var også klubben der Diego Maradona første gang virkelig ble kjent som en storspiller.

Returmøtet går på El Monumental, som er River Plates hjemmebane, om to uker.

Boca Juniors har vunnet turneringen seks ganger, senest i 2007. River Plate har kun vunnet tre ganger, men den siste seieren kom så sent som i 2015.

Kampene mellom de to lagene er også regnet for å ha bakgrunn i en klar klassekamp. Det fattige strøket Boca og det mer velstående strøket av byen der River Plate holder til. Den første kampen mellom de to lagene ble spilt tilbake i 1913, en kamp River Plate vant 2–1.

Blir det rødt kort? Dette er første kamp av to Copa Libertadores, som er den største klubbturneringen i Sør-Amerika. Dette er også et Superclásico - altså møtet mellom de to store i Buenos Aires. Et av verdens største derby-oppgjør og returen spilles på El Monumental, som er Rivers Plates hjemmebane om to uker. Begge kamper går uten bortefans, som er normen i Argentina. Men det kommer til å være trøkk på La Bombonera i kveld uansett.

Hjemmefansen kommer til å fyre opp allerede før kampen ettersom bortelagets nokså shabby garderober neppe helt tilfeldig er plassert i svingen direkte under de mest høyrøstede og engasjerte Boca Juniors-supporterne. Der er det tradisjon for å synge fornærmelser og å hoppe taktfast lenge før kampen begynner i et forsøk på å psyke ut bortelaget.

Boca har ikke vunnet denne turneringen siden 2007, og vi tar ikke i når vi påstår at det betyr litt ekstra å slå naboen. River vant 2-0 her da lagene møttes i en vanlig argentinsk Superliga-match i september. Men River-manager Marcelo Gallardo er utestengt i kveldens kamp, og gjestene befinner seg to poeng bak på den hjemlige ligatabellen. Uavgjort er et tenkelig utfall i dette møtet som sjelden er av det vennlige slaget. Og at det utdeles et rødt kort.

