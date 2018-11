SMADRET SOUTHAMPTON: Manchester City vant 6–1 mot Southampton forrige helg. Nylig slo de også Burnley 5–0. Foto: OLI SCARFF / AFP

Kritisk til ubalansert Premier League: – Det må være en spøk

FOTBALL 2018-11-10T08:26:03Z

Aldri før har gapet mellom de beste og dårligste i Premier League vært større enn denne sesongen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Rolf Brown

Publisert: 10.11.18 09:26

I en kritisk artikkel for avisen The Guardian plukker den britiske journalisten Stuart James i stykker det han mener er en myte om at Premier League er «verdens mest konkurransedyktige liga».

«Premier League verdens mest konkurransedyktige liga? Det må være en spøk», skriver James, som ramser opp en rekke statistikker etter elleve serierunder:

For første gang på 27 Premier League-sesonger har hele fem klubber syv eller færre poeng etter elleve kamper.

Serieleder Manchester City har like mange poeng som Fulham, Cardiff, Huddersfield, Newcastle og Southampton – altså kvarte Premier League – til sammen.

De fem nederste lagene, som er nevnt over, har møtt de fem øverste lagene – City, Chelsea, Liverpool, Tottenham og Arsenal – 19 ganger denne sesongen. Det har endt med 19 seirer og 60–12 i målforskjell for topp fem-lagene.

Det er første gang i Premier League-historien at tre klubber – City, Chelsea og Liverpool – er ubeseiret etter elleve kamper. Det har heller aldri skjedd før at fem klubber har 23 poeng eller mer etter like mange kamper.

Mens flere hyller Premier League for denne sesongens spennende gullkamp, der fem klubber fortsatt realistisk sett har førsteplassen innen rekkevidde, er James mer kritisk:

«Denne sesongen er ulik fra alle andre Premier League-sesonger, og det er ingenting å feire for», konkluderer han.

Dette Mourinho-intervjuet har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier:

VGs tips: Tottenham-triumf

Lørdag blir en viktig dag for de nedrykkstruede lagene i Premier League. Bortsett fra sisteplass Fulham og 11. plass Wolverhampton skal hele nedre halvdel av ligaen i aksjon.

Crystal Palace er ett av lagene som sliter i bunnstriden. Kun to ligaseirer har det blitt. Og hjemmefordelen har Roy Hodgsons lag i liten grad dratt fordel av: to poeng og 2–7 i mål.

Tottenham brukte krefter i midtukens Champions League-runde med 2–1-hjemmeseieren over PSV. I Premier League leverer gjestene med 6–0–1-borteflyt. Spurs har også en god innbyrdes statistikk mot Crystal Palace med seks strake seirer.

Vi tror det holder til nok en Tottenham-triumf i aften - og det til 1,75 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium sender oppgjøret.

