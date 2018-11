KOMPANJONGER: Dmitrij Rybolovlev og prins Albert II av Monaco har hatt mye med hverandre å gjøre de siste årene. Her under seriekampen mot St. Etienne våren 2017, da Monaco ble fransk seriemester. Foto: Claude Paris / TT NYHETSBYRÅN

Monaco rystes av korrupsjonsdrama. Prins Albert kaller situasjonen «ubehagelig»

I et 50 minutter langt intervju med det europeiske medienettverket EIC, der VG er med, snakker prins Albert II om kaoset i fotballklubben AS Monaco.

Det er høydramatiske dager i fyrstedømmet etter at det forrige torsdag ble klart at klubbpresident og eier Dmitrij Rybolovlev formelt er siktet. Den nøyaktige ordlyden er ikke kjent, men han skal være anklaget for korrupsjon, bestikkelse av myndighetspersoner, og for å ha holdt etterforskningsinformasjon skjult.

– Hvis alt dette bevises, tror jeg at han vil trekke seg tilbake selv, sier Hans Høyhet prins Albert II i intervjuet som ble gjort på Monacos ambassade i Paris for fire dager siden.

17. mai i fjor jublet de vilt sammen på tribunen og feiret klubbens åttende ligagull. Kylian Mbappé scoret det første målet da St. Etienne og Alexander Søderlund ble slått 2-0 på Stade Louis II.

I den samme måneden var AS Monaco i semifinalen i Champions League. Nå er laget sist i sin Champions League-gruppe og nest sist i den franske serien.

Så sent som 24. oktober ble prins Albert (60) og Dmitrij Rybolovlev (51) avbildet smilende side om side på tribunen i Brugge, i forbindelse med Monacos bortekamp i Champions League. Kort tid etter ble klubbpresidenten pågrepet. Både klubben og det vesle landet står rystet tilbake, for saken har tråder helt inn i regjeringen og domstolene.

– For meg fremstår dette som uvirkelig, sier Tor-Kristian Karlsen, nå sportslig leder i Start. Han jobbet tett med Rybolovlev i Monaco i 16 måneder, fra desember 2011 til mars 2013, først som sportsdirektør, det siste halvåret var han også administrerende direktør.

Maison Grimaldi, Huset Grimaldi, kongefamilien, eier 33,33 prosent av fotballklubben. Dmitrij Rybolovlev og hans familie (står i datteren Jekaterinas navn) kontrollerer de øvrige 66,67. Hans formue er anslått til å være rundt 57 milliarder kroner, i øyeblikket står han som nummer 242 på Forbes Magazines liste over verdens rikeste personer.

Han kjøpte villaen til skuespiller Will Smith på Hawaii for 140 millioner kroner, eier to fly, blant annet en Airbus A319, det største privatflyet på markedet, og betalte 740 millioner kroner for en tiromsleilighet ved Central Park på Manhattan da datteren Jekaterina (29) begynte å studere i New York i 2011, den gangen ny prisrekord i byen. Til den yngste datteren, Anna (17), har han dedisert sin 67 meter lange yacht, «My Anna», verdsatt til rundt 760 millioner kroner.

Han kjenner Russlands president Vladimir Putin, og kjøpte hus i Palm Beach i Florida av USAs president Donald Trump i 2008. Prisen var rundt 800 millioner kroner, over det dobbelte av det Trump hadde gitt fire år tidligere.

«Denne historien handler om mye mer enn fotball. I virkeligheten har den alle karakteristikkene til en statsskandale, der Rybolovlev og hans «klan» har fått et bemerkelsesverdig nært forhold til personer knyttet til domstolene og politikken i fyrstedømmet. De har skaffet seg informasjon om pågående etterforskninger, til og med vært en del av skjulte diskusjoner om nye lovutkast», skriver den franske avisen Mediapart, som er en del av det europeiske medienettverket European Investigation Collaboration (EIC).

EIC har sitt utspring i at det tyske magasinet Der Spiegel har fått tilgang til rundt 70 millioner dokumenter, etter en omfattende datalekkasje. I tillegg til Football Leaks-dokumenter har den franske avisen hentet ut offentlige rettspapirer.

«I Monaco er det ingenting som slipper unna Dmitrij Rybolovlev. (. . .) Han kjøper ministre, embedsmenn, han skriver deler av loven, selger sin påvirkning, sørger for at de som hjelper ham blir rike. I dette fyrstedømmet som er et skatteparadis i hjertet av Europa, har han skaffet seg selv et gode som er uvurderlig: rettslig immunitet», skriver Mediapart.

Blant annet skal ledende politimenn, ministre og embedsmenn ha blitt nærmest systematisk «traktert» i forbindelse med AS Monacos hjemmekamper. Statsminister Serge Telle og hans da 13 år gamle sønn skal også ha vært med i en privatjet til en bortekamp mot Lyon.

Rybolovlev er kontaktet flere ganger av nettverket EIC, og fått en rekke spørsmål, men har bare ønsket å komme med denne uttalelsen:

«Som et svar på deres henvendelse den 24. oktober 2018 ønsker vi å informere dere om at, i lys av den pågående etterforskningen, det akkurat nå ikke er hensiktsmessig av oss å kommentere innholdet i deres spørsmål. Vi har våre alvorlige tvil ved hvor lovlige kildene deres er og hvor nøyaktig informasjonen er. Uansett, vi avviser alle antydninger om at Mr. Rybolovlev har vært innblandet i klanderverdig eller upassende oppførsel.»

Utviklingen i saken har allerede ført til at direktøren for rettsvesenet i Monaco har gått av. Forrige uke ble den tidligere innenriksministeren, den tidligere justisministeren og tre andre høytstående embedsmenn også siktet, rett etter siktelsen mot Rybolovlev.

Tidligere justisminister Philippe Narmino trakk seg for et drøyt år siden, etter at «vennlige tekstmeldinger» med Rybolovlevs advokat hadde blitt avslørt. Tekstmeldingene med Narmino skal blant annet ha inneholdt informasjon om betalte skireiser for den tidligere justisministeren og hans kone, til Rybolovlevs hytte i Gstaad i Sveits, og om helikopterturer og dyre gaver.

Dette kom frem i forbindelse med en langvarig økonomisk rettstvist mellom Rybolovlev og den sveitsiske kunsthandleren Yves Bouvier. Russeren har investert stort i kunst og har en av verdens mest verdifulle private samlinger, inkludert verker av Pablo Picasso og Paul Gauguin. Rybolovlev skal ha hatt møter med ledende politimenn i forbindelse med Bouvier-krangelen, der det står om penger i milliardklassen.

På spørsmål om det er normalt med slike møter, svarer monark Albert:

– Nei. Jeg kan garantere at det ikke var etter instruks fra meg. Generelt kan jeg si at jeg ikke har gitt noen instruksjoner om hvordan man skal behandle Mr. Rybolovlev.

– Alle forstår at situasjonen er ubehagelig, sier prins Albert II, men han understreker at det er opp til rettsvesenet å håndtere saken.

– Så langt har vi bare sett den siste utviklingen i etterforskningen, og dommer Levrault fortsetter sitt uavhengige arbeid med det alvoret som kreves.

– Er ikke siktelsen mot Rybolovlevs alvorlige nok i seg selv?

– Nei, det syns jeg ikke. Siktelse betyr ikke dom. Vi må la rettsvesenet komme til bunns i saken.

Rettssystemet er i det store og hele basert på den franske, og inkluderer rundt 17 franske forhørsdommere. Det er den unge franske dommeren Édouard Levrault som leder etterforskningen.

På direkte spørsmål fra EIC avviser Prins Albert II kategorisk at Rybolovlev, som han også har tilbragt enkelte feriedager sammen med, har spurt om han kan «snakke med dommeren» eller «påvirke etterforskningen».

Han får også spørsmål om det som omtales som «meget merkelig oppførsel» fra representanter for regjeringen i Monaco overfor Rybolovlev.

– Er det medskyld eller naivitet? blir prins Albert spurt.

– Naivitet, garantert. Det var mennesker som ville at alt skulle gå bra da Mr. Rybolovlev tok over klubben, de ville at han skulle ha det bra. De ønsket at han skulle føle seg velkommen, behandle ham ordentlig.

Dmitrij Rybolovlev kjøpte AS Monaco for én symbolsk euro i 2011. Gjeldstynget sto klubben i fare for å rykke ned til nivå tre i fransk fotball. Men under det nye eierskapet ble det investert stort, særlig etter opprykket sommeren 2013. I løpet av sine første to og et halvt år i Monaco brukte oligarken 2,5 milliarder.

Tor-Kristian Karlsen hadde masse kontakt med russeren rett etter at Rybolovlev tok over Monaco.

– Vi hadde kontakt daglig, noen ganger flere ganger om dagen. Når beslutninger skulle tas så spurte han først om en innstilling fra min side. For mitt vedkommende var han en drøm å arbeide med. Han ga meg enormt med tillit. Jeg kan faktisk aldri huske at jeg fikk sterk kritikk, selv om jeg bommet med mange vurderinger, sier den nåværende Start-lederen.

– Det som kanskje overrasket meg mest da jeg ble kjent med ham var at han var lyttende. Han lot gjerne andre snakke, noe som ikke alltid er tilfellet med mennesker med så stor rikdom. Han er ekstremt intelligent og analytisk, det slo meg tidlig at han verken sa eller gjorde noe uten at det hadde en åpenbar eller skjult betydning. Derfor måtte du alltid være litt på vakt når du var i hans nærvær. Etterhvert opplevde jeg han også som et godt menneske. Han tok vare på de rundt seg.

– Er du sjokkert av det som nå kommer frem?

– For meg fremstår dette som uvirkelig. Jeg kan kun kommentere basert på egne erfaringer, og i alle de transaksjonene og prosessene som hadde med fotball å gjøre, var Rybolovlev ekstremt opptatt av å gjøre ting etter boken, roser Karlsen.

Tre dager etter det ble kjent at han var under «formell siktelse», reiste Dmitrij Rybolovlev til Moskva. Personer tett på ham har uttalt til fransk presse at han har til hensikt å komme tilbake og stille seg til disposisjon for etterforskningen.

Samtidig prøver fotball-laget han eier å reise seg etter en katastrofestart på sesongen. AS Monaco har vært kjent for sitt gode akademi, og for å hente spillere ganske rimelig før de ble solgt videre for enorme beløp. De siste sesongene har spillere som Bernardo Silva og Benjamin Mendy (Manchester City), Anthony Martial (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Tomas Lemar (Atlético Madrid), Tiémoué Bakayoko (leid ut fra Chelsea til Milan) og ikke minst 1,7 milliardersgutten Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) forsvunnet.

Monaco har slått lag som Arsenal, Manchester City og Borussia Dortmund ut av Champions League de siste årene, men etter 2. plass i ligaen i forrige sesong har alt ramlet sammen denne høsten.

18 kamper i cup og serie har gitt én seier, og den kom for over tre måneder siden. Ikke engang ansettelsen av Thierry Henry som trener har hjulpet: Fire tap og to uavgjort har det blitt etter at den tidligere verdens- og europamesteren tok over.

Nå er det også grunn til å frykte et braknederlag utenfor banen.