KUN EN VEI: Christian Michelsen peker veien det alltid har gått med Kristiansund: Fremover. Her i hjemmekamp mot Molde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kristiansunds utrolige klatring: – Fantastisk

FOTBALL 2018-11-23T07:56:02Z

Kristiansund Ballklubb har sakte, men sikkert blitt Norges femte beste lag etter 15 år uten tilbakesteg.

Publisert: 23.11.18 08:56 Oppdatert: 23.11.18 09:26

– Vi har hatt en fantastisk reise, men det er ikke noe hokus pokus bak. Det har vært enkel oppskrift med stein på stein og ydmykhet. Vi har alltid hatt en sulten gjeng og gleder oss til hver dag, sier trener Christian Michelsen .

Høsten 2003 ble klubben etablert. I 2004 startet laget i 3. divisjon. Siden har den lille klubben tatt steg for steg. Bare se her:

2004: 2. plass i 3. divisjon

2005: 1. plass i 3. divisjon

2006: 7. plass i 2. divisjon

2007: 5. plass i 2. divisjon

2008: 4. plass i 2. divisjon

2009: 3. plass i 2. divisjon

2010: 2. plass i 2. divisjon

2011: 2. plass i 2. divisjon

2012: 1. plass i 2. divisjon

2013: 9. plass i 1. divisjon

2014: 4. plass i 1. divisjon

2015: 3. plass i 1. divisjon

2016: 1. plass i 1. divisjon

2017: 7. plass i Eliteserien

2018: 5. plass i Eliteserien

Kun 2011-sesongen var uten fremgang fra året før. Men det gikk heller ikke tilbake.

Utviklingen tilsier at det fort kan bli medalje på Kristiansund i 2019.

– Det fine med fotballen er at alt er mulig. Men vi er ydmyke nok til å si at vi må slåss om poengene hver sesong, sier Michelsen.

Alt er riktignok ikke bare positivt rundt klubben. Denne situasjonen ble straffet med tre kampers karantene:

– Vi-prosjekt

Kjetil Thorsen, daglig leder i klubben siden 2006, er glad de har en lokal trener som leverer i Michelsen.

– Christian har gjort en formidabel jobb, men det skal også hele teamet ha æren for. Alt vi gjør, gjør vi sammen. Skal enkeltpersoner ta æren, drepes entusiasmen. Dette er et «vi»-prosjekt, sier Thorsen.

I retur sier trener Michelsen dette om Thorsen:

– Kjetil er en fantastisk, ambisiøs fyr. Han står på døgnet rundt og er en stor inspirasjon for alle. Han er «Mister KBK».

KBK-lederen synes ikke det er lett å peke på hva som er hemmeligheten, men trekker fram kontinuitet i flere ledd.

– Det er verdier og drivkraften som står bak. Det er hardt arbeid og ydmykhet. Vi tror aldri at vi skal kunne kalle oss en etablert eliteserieklubb. Vi skjønner at vi er en liten klubb, og må jobbe steinhardt og smart hvert år, sier Thorsen.

Mange har fått seg en latter av dette intervjuet med Kristiansund-keeperen:

– Dyktig ledelse

Han mener klubben var smarte da de bygde ut en stadion som kun tar 4200 tilskuere.

Snittet til laget i år er på 4040 tilskuere. For neste sesong er nesten alle sesongkortene utsolgt alt.

– KBK har hatt en fordel av at mange har måttet kutte underveis etter at det gikk nedover i norsk fotball rundt 2007–2008. Det har hvisket ut litt av avstanden til det midtre og nedre sijktet i toppfotballen. Så handler det om dyktig ledelse, sier Rune Edøy, sportsansvarlig i avisen Tidens Krav.

Han kommenterer også kampene på radio og kan bli meget engasjert:

Trekker fram Bakke

Edøy peker på nåværende Sarpsborg-trener Geir Bakke som en viktig mann. Han trente laget i 2012, til opprykk. Edøy mener han «satte standarden».

– Christian har utrolig nok greit å løfte det. Det har overrasket meg. Han har tatt det så til de grader videre, sier Edøy.

Men hva om det skulle bli tilbakegang - vil entusiasmen falle rundt klubben da?

– Det håper jeg ikke, men tiden vil vise. Jeg tror og håper folk er reflekterte nok til å skjønne at vi er en liten klubb - og at det for oss uansett er fantastisk å få spille mot lag som Brann, Molde og Rosenborg, sier Christian Michelsen.

Lørdag kan klubben avslutte sesongen med å sende Lillestrøm ned i 1. divisjon. Kampstart er 18.00 på Åråsen.

Her tar Kristiansund-kommentaren av igjen: