BARE DRØMMER: Landslagssjef Janne Andersson melder selv at han bare tenker på drømmer, ikke mareritt. Men svensk presse er ikke enige. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Svenskene om EM-trekningen: – Mareritt

FOTBALL 2018-12-02T15:35:24Z

Mens landslagssjef Janne Andersson ser frem til å møte sin tidligere rådgiver, er stemningen en annen i pressen hos «söta bror». De går langt i å kalle trekningen en mareritt-trekning.

Publisert: 02.12.18 16:35

Den svenske storavisen Aftonbladet meldte umiddelbart «mareritt-trekning» etter at Sverige havnet i gruppen til Spania, Norge og Romania. Den profilerte kommentatoren i samme avis, Simon Bank, utdyper.

– Det er en tøff trekning, men jeg ser fortsatt Sverige som favoritt til å ta andreplassen. Sverige er et mer ferdig lag med mer erfaring. Sveriges beste er bedre enn Norges beste, og Sverige har en større grunnkvalitet, men organiseringen minner om hverandre og kollektivt er de like, forklarer han.

– Er du enig i at det er en «mardrömslottning»?

– I tabloid henseende er jeg enig i at det er et mareritt, sier han og humrer.

Det er ikke bare Spania, Sverige og Romania som møter Norge i kvalifiseringen. Her ser du hele trekningen:

Venter få sjanser

Bank mener at Sveriges største oppgave blir å utvikle angrepsspillet sitt, ettersom både Norge og Romania har velorganisert forsvarsspill, med gode kollektiver. De mangler en målgarantist på topp, sier han.

– Det kommer til å kreve en offensiv kreativitet for å bryte dem ned, og det har ikke Sverige hatt i 2018. Jeg regner ikke med at Sverige kommer til å få så mange målsjanser mot Norge eller Romania, forklarer den profilerte kommentatoren.

Han ser frem til et møte med den gamle kjenningen Lars Lagerbäck . I løpet av ni år som hovedtrener, ledet han Sverige til fem sluttspill på rad, før han gikk av da de ikke lykkes i å kvalifisere seg til 2010-VM.

– Han har jo blitt en mer populær figur i Sverige etter suksessen han har hatt med Island og Norge, med det samme systemet som i Sverige. Han har ikke forandret sin spillestil siden den gangen, og i Norge har han en spennende spillergruppe å jobbe med, med mye talent og lav snittalder, oppsummerer Bank.

Lagerbäck-spøk

Sveriges landslagssjef Janne Andersson, går ikke helt med på Aftonbladets resonnement.

– Jeg snakker aldri om mareritt, bare drømmer. Dere får kalle det hva dere vil, men det er en tøff gruppe, det må jeg si, forklarer han ifølge Aftonbladet.

Lagerbäck var rådgiver for Andersson det første halvåret av sistnevntes regjeringstid, og den svenske «forbundskaptenen» ser frem til å møte sin tidligere læremester.

– Vi vet hvordan han tenker og han vet hvordan vi tenker. Jeg tror ikke det er en fordel eller ulempe for noen av oss, sier han.

Lagerbäck selv ser frem mot en tøff kamp med Sverige om EM-billetten.

– Vi har gode sjanser, selv om det blir tøft. Sverige er favoritter til andreplassen, og hadde jeg fått velge selv, hadde jeg valgt å ikke møte Sverige, forklarer «Lasse» Lagerbäck overfor Aftonbladet .

I et intervju med C More rett etter trekningen, kom han med en lur hilsen til sitt hjemland.

– Det blir jo mer ståhei siden jeg har et svensk statsborgerskap ... i alle fall inntil videre, sier han.

Frankenstein

I Expressen vurderer de også Sverige til å være bedre enn Norge. De har gitt eget landslag fire av fem poeng, mot Norges tre. Spania er rangert klart best med fem av fem, Romania har to, mens både Færøyene og Malta har én av fem poeng.

Om Norge skriver den svenske avisen :

– Lars Lagerbäck snekrer videre på sin light-versjon av det svenske landslaget, og laget blir bare bedre og bedre. Vi kjenner igjen Norges spillemessige prinsipper, men de savner nok spillere av høyt nok nivå for å komme opp på samme nivå som sitt naboland. Vidunderbarnet Martin Ødegaard har imponert i den nederlandske ligaen i år og ryktes til Ajax i øyeblikket. Kan bli et - for svensk del - ubehagelig bekjentskap.

Noa Bachner skriver for samme avis at Lars Lagerbäck er svensk fotballs Frankenstein-monster.

– Det var vi som skapte monsteret. Det er vi som vet hvordan han stoppes, skriver han i sin kommentar, og mener at Sverige ikke har lov til å bruke gruppen som unnskyldning om Sverige ikke skulle nå EM.

Det er sannsynligvis to fullsatte hus som møter Norge når Spania og Sverige kommer på besøk. Og det har gledet Lagerbäck før: