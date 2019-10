BER OM GREP: Kjetil Rekdal mener RBK må ta grep før neste sesong. Her fra en eliteseriekamp mellom Start og Sandefjord i 2018. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

Rekdal mener RBK kan bli akterutseilt: – Trenger et generasjonsskifte

KRISTIANSUND (VG) Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal (50) mener Rosenborg bør være aktive i det kommende overgangsvindu for ikke å bli forbigått i gullkampen neste sesong.

Etter lørdagens poengdeling borte mot Kristiansund står Rosenborg med tre strake kamper i Eliteserien uten seier og er tolv poeng bak serieleder Molde med fem serierunder igjen.

Nå er Rekdal klar på at fjorårets seriemester må ta grep for å tette gapet til serieleder Molde før neste sesong.

– Steget til å være med i gullkampen neste år er ikke så langt, men de trenger et generasjonsskifte og påfyll av unge spillere. De må fornye seg raskt for å ikke bli akterutseilt, sier Rekdal til VG.

– De må stå klar på perrongen når toget går, fortsetter han og sikter til at Molde har en betydelig yngre tropp med stort forbedringspotensial.

RBK-trener Eirik Horneland sier at han har sine tanker om det kommende overgangsvinduet, men vil heller fokusere på de resterende kampene i Eliteserien for å sikre medalje og de siste fire kampene i Europa League-gruppespillet.

Uavklart situasjon for Maars Johnsen: – Vet ingenting

Etter hans RBK-inntreden i vinter har Horneland signert fem spillere, hvorav både Bjørn Maars Johnsen og David Akintola begge er hentet på lån ut sesongen med opsjon på kjøp.

Da Maars Johnsen ble presentert på Brakka i sommer ga han tydelige signaler om at han ønsket at Rosenborg hentet han permanent, nå er han mer betenkt.

– Jeg vet ikke enda. Jeg bestemmer selv om jeg vil være her til neste sommer, men det kommer an på hvordan vi spiller her og om AZ ønsker meg tilbake i januar, sier 27-åringen om hans situasjon til VG.

Angriperen har funnet veien til nettmaskene fire ganger på seks opptredener for trønderne, men sier at han ikke tenker på fremtiden foreløpig.

– De må vise at de ønsker meg. Det er mye som foregår for øyeblikket og det er mye å få orden på i klubben, fortsetter han.

Heller ikke Akintola vet om han er Rosenborg-spiller neste sesong.

– Klubbene diskuterer, så jeg fokuserer bare på å spille fotball, sier FC Midtjylland-eiendommen til VG.

– Hvor ønsker du å spille?

– Jeg ønsker selvfølgelig å bli værende i Rosenborg, svarer han og forteller at han ikke har hatt samtaler med Horneland om en permanent overgang.

Ingen av signeringene Horneland har foretatt som RBK-trener, med unntak av Edvard Tagseth, har imidlertid senket gjennomsnittsalderen på Lerkendal.

Rekdal mener dessuten at det er vanskeligere for Rosenborg å hente norske unge talenter nå enn tidligere.

– Det har blitt vanskelig for Rosenborg å kjøpe unge norske spillere fra norske klubber, så nå må de utvikle egne spillere slik de har gjort tidligere, sier Rekdal og sikter til at blant annet Ole Selnæs, Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø har gått gradene i RBK-systemet.

KBK ønsker å beholde RBK-aktuelle Gjertsen

Tidligere denne sesongen ble også Kristiansund-spiller Torgil Gjertsen linket til Rosenborg og angriperen som meldte seg på scoringslisten i 2–2-kampen lørdag sender ballen videre til Rosenborg.

– Jeg overtaler det til Rosenborg og ønsker ikke å uttale meg om det. Jeg har en åpen dialog med KBK og det er det eneste jeg bryr meg om for øyeblikket, sier Gjertsen til VG og sier at de avventer til etter sesongslutt med kontraktsforhandlingene.

– Er det ikke en drøm for en trønder å spille for Rosenborg?

– Det er sant, men det er ikke noe jeg tenker over.

KBK-trener Christian Michelsen er tydelig på at han ønsker å ha med 27-åringen videre i Kristiansund.

– Det er en gutt med store ambisjoner og det skal man ha når man spiller for Kristiansund så får vi se om den muligheten kommer. Hvis ikke håper jeg seriøst at han vurderer å bli med oss videre, for Torgil er en spiller vi veldig gjerne tar med oss videre, sier hovedtreneren.

