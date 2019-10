Norge kan gå til EM i mars

Håpet om å bli topp to og kvalifisere seg til EM-sluttspillet er bortimot borte for Norge. Men i slutten av mars kan Lars Lagerbäcks menn likevel skaffe seg EM-billett.

For mindre enn 10 minutter siden







Det handler om Nations League etter at Norge høsten 2018 vant sin «divisjon» og en ny sjanse. Der skal det spilles et playoff:

Trolig blir det semifinale mot Serbia (om de ikke skulle passere Portugal og bli nummer to i sin kvalik-pulje).

Deretter blir det trolig finale mot vinneren av Skottland-Bulgaria. Men det er altså avhengig hvilke lag som eventuelt kvalifiserer seg direkte til EM gjennom å bli blant de to beste i gruppen. Alt tyder nå på at Finland kommer til å bli nummer to i sin pulje og dermed slippe å gå Nations League-veien.

Finalevinneren får EM-plass.

les også Tabbene felte Norge – igjen

– Jeg antar at det er kjørt, sa Lars Lagerbäck om muligheten til å bli topp to i gruppen etter 1–1 i Bucuresti.

Det er likevel en teoretisk mulighet at Norge kan klare det i høst:

* Om Romania og Sverige spiller uavgjort den 15. november.

* Om Romania taper for Spania den 18. november.

* Og: Om Sverige taper hjemme mot Færøyene den 18. november.

* Samt at Norge vinner sine to siste kamper mot Færøyene (15. november) og Malta (18. november).

I så fall ender Norge på 17 poeng, Sverige på 16 og Romania på 15. Men de fleste ser på det som ønsketenkning.

Publisert: 15.10.19 kl. 23:09







Mer om