Nå er Norges beste EM-håp Nations League i mars

BUCURESTI/OSLO (VG) Håpet om å bli topp to og kvalifisere seg til EM-sluttspillet er bortimot borte for Norge. Men i slutten av mars kan Lars Lagerbäcks menn likevel skaffe seg EM-billett.

Det handler om Nations League etter at Norge høsten 2018 vant sin «divisjon» og en ny sjanse. Der skal det spilles et playoff:

Trolig blir det semifinale mot Serbia (dersom de ikke skulle passere Portugal og bli nummer to i sin kvalik-pulje).

Deretter blir det eventuelt finale mot vinneren av Skottlands semifinale. De møter, slik EM-kvalifiseringen ser ut i dag, enten Bulgaria, Israel eller Romania.

Ifølge UEFA vil det, dersom EM-kvalifiseringen ender slik den er i dag, ende med loddtrekning mellom Bulgaria, Israel og Romania om å bli Skottlands semifinalemotstander. De to øvrige vil få muligheten til å kvalifisere seg gjennom Nations League-sluttspillet i League A.

Men det er altså avhengig hvilke lag som eventuelt kvalifiserer seg direkte til EM gjennom å bli blant de to beste i gruppen. Alt tyder nå på at Finland kommer til å bli nummer to i sin pulje og dermed slippe å gå Nations League-veien.

Med andre ord kan Romania, som Norge har spilt uavgjort mot to ganger i EM-kvalifiseringen, bli motstander for Lars Lagerbäcks menn igjen.

Norge har, som gruppevinner i sin Nations League-gruppe, hjemmebanefordel i semifinalen - som Skottland. 22. november trekkes det hvilket lag som skal spille hjemme i finalen.

Finalevinneren i Nations League får plass i EM-sluttspillet.

Nations League-sluttspillet Fire EM-billetter skal deles ut gjennom fire forskjellige sluttspill i Nations League. I sluttspillene møtes lagene som gjorde det best i Nations League, som ikke klarer å kvalifisere seg til EM-sluttspillet gjennom kvalifiseringen. Slik EM-kvalifiseringen ser ut i dag, skal disse lagene spille Nations League-sluttspillet i mars: League A: Sveits, Island og to av disse tre: Bulgaria, Israel og Romania League B: Bosnia-Hercegovina, Wales, Slovakia og Nord-Irland League C: Skottland, Norge, Serbia og enten Bulgaria, Israel eller Romania League D: Georgia, Nord-Makedonia, Kosovo og Hviterussland Lagene uthevet er bekreftet klare for Nations League-sluttspillet, de øvrige lagene kan fortsatt komme seg til EM gjennom kvalifiseringen. Hvilket lag som skal inn i League C av Bulgaria, Israel og Romania vil avgjøres med loddtrekning, de to øvrige lagene havnet i League A. To lag flyttes opp til League A fordi ti av 12 lag i League A ser ut til å kvalifisere seg direkte til EM. Gruppevinnere, som Norge, kan ikke flyttes opp til en høyere liga og dermed møter tøffere motstand i sluttspillet. Kilde: UEFA

Joshua King sa i et VGTV-intervju tirsdag kveld at han gledet seg til Nations League-sluttspillet:

– Det er flaks at vi gjorde jobben i Nations League. Det blir vår mulighet il å komme til et mesterskap. Serbia på Ullevaal kan bli en storkamp. Vi har ikke tapt hjemme på tre år. Det er noe å glede seg til. Vi har ikke lyst til å oppleve den følelsen vi hadde i garderoben nå.

– Jeg antar at det er kjørt, sa Lars Lagerbäck om muligheten til å bli topp to i gruppen etter 1–1 i Bucuresti.

Det er likevel en teoretisk mulighet at Norge kan klare det i høst:

Om Romania og Sverige spiller uavgjort den 15. november.

Om Romania taper for Spania den 18. november.

Og: Om Sverige taper hjemme mot Færøyene den 18. november.

Samt at Norge vinner sine to siste kamper mot Færøyene (15. november) og Malta (18. november).

I så fall ender Norge på 17 poeng, Sverige på 16 og Romania på 15. Men de fleste ser på det som ønsketenkning.

