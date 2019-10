Glimt mot historisk medalje – uten én seier på gress

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Bodø/Glimt 0–0) De greide ikke å vinne på naturgress denne gangen heller, men Bodø/Glimt kan skrive historie ved å ta medalje i Eliteserien.

Nordlendingene kan nemlig bli det første laget noensinne som tar medalje i toppdivisjonen uten en eneste seier på naturgress i løpet av sesongen.

Etter 0–0 på Åråsen søndag kveld, gjenstår Brann og Rosenborg på underlaget der Kjetil Knutsens mannskap ikke har vunnet på to år i seriesammenheng.

Men med 48 poeng og seks matcher igjen, med åtte poeng forsprang på seriefirer Rosenborg og tre på Odd (nummer tre), er det ikke sikkert de trenger triumfer der heller for å bli topp tre, noe som blir klubbens femte seriemedalje i historien (sølv 1977, sølv 1993, bronse 1995 og sølv 2003).

– Da får vi opprettholde statistikken. Vi går inn i hver kamp, ser bare muligheter. Vi får prates etter sesongen. Jeg avventer, sier Kjetil Knutsen til VG om «bragden» Glimt kan sikre i løpet av høsten.

Kunstgresslag på topp 3 i Eliteserien Tromsø (2008, 2010, 2011) Strømsgodset (2012, 2013, 2015) Molde (2014, 2017, 2018) Odd (2014, 2016) Sarpsborg (2017) Alle lagene vant minst én kamp på naturgress de aktuelle sesongene.

– Bare et tidsspørsmål før det skjedde, i og med at det blir så få gressbaner igjen. Når de er et så godt hjemmelag i tillegg, er det forståelig. Men jeg skulle gjerne hatt flere gresskamper. Jeg mener norske lag hadde vært tjent med å spille mer på gress, sier Lillestrøm-veteranen Frode Kippe.

På naturgresset på Åråsen fikk publikum se en relativt morsom 0–0-kamp der begge lagene skapte ålreit med sjanser (5–4 til Glimt på VGs telling). Den største i for gjestene 2. omgang hadde Philip Zinkernagel da dansken klemte til fra litt skrått hold inne i 16-meteren, men LSK-keeper Marko Maric var med på notene og parerte.

12 minutter i forveien kunne derimot Lillestrøm ta ledelsen ved Arnor Smárason. Men den vanligvis sikre islendingen satte ballen på feil side av stolpen da han løftet avslutningen alene med Friedrich etter et fint gjennomspill av Simen Rafn.

Til pause var det heller ikke innholdsløst: Begge lagene hadde to sjanser hver og Glimt åpnet best.

Håkon Evjen spilte fri Ulrik Saltnes, som plutselig befant seg alene med Maric i Lillestrøm-målet. Men indreløperens førstetouch var ikke like god som bevegelsen hans i forkant, og Joonas Tamm våknet opp som førstemann fra Lillestrøms forsvarsdvale og fikk ryddet unna.

Philip Zinckernagel var nestemann til å prøve seg. Danskens frispark suste rett utenfor, og deretter var det hjemmelaget som sto for farlighetene:

Først klinket Fredrik Krogstad til fra 16-meterstreken og returnerte en svak Glimt-klarering, men skuddet suste noen centimeter utenfor. Deretter kom Thomas Lehne Olsen i for ham perfekt posisjon da han trakk av Brede Moe med høyrebenet og avsluttet med venstre. Den stoppet Glimt-keeper Ricardo Friedrich på mesterlig vis.

– Jeg pleier å sette dem på trening. Den skal i mål, sier Krogstad, som har åtte mål i Eliteserien. Men ingen av dem på Åråsen.

0–0 betyr at det fortsatt er to år siden Bodø/Glimt sist vant på naturgress i seriesammenheng – 22. oktober 2017 mot Jerv på Levermyr i Obosligaen.

I Eliteserien er det over fire år siden sist: 4–2-seieren mot Haugesund i august 2015. Men det spørs om noen på Aspmyra bryr seg om den statistikken om det blir seriemedalje denne sesongen.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 24 14 6 4 54 – 34 20 48 3 Odd 24 13 6 5 38 – 28 10 45 4 Rosenborg 24 11 7 6 37 – 29 8 40 5 Viking 24 10 7 7 41 – 33 8 37 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

