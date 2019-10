Premier League-spiller sto frem som homofil - nå blir han toppsjef

Thomas Hitzlsperger (37) er den mest høyprofilerte fotballspilleren som har stått frem som homofil. Nå blir han toppsjef i legendariske Stuttgart.

Den tidligere Aston Villa-, West Ham- og Everton- og Stuttgart-spilleren har på kort tid avansert fra å være akademi-ansvarlig til sportsdirektør - for nå å bli øverste sjef i VfB, som klubben gjerne kalles i Tyskland.

Klubben fra Mercedes-byen frister riktignok tilværelsen i 2. bundesliga nå, men med et klart mål om å komme kjapt tilbake på øverste nivå.

– Jeg er veldig glad og skal gjøre mitt beste. Siden jeg nå blant annet blir ansvarlig for kommunikasjon, bør jeg skaffe meg en insta-konto. Eller slutte å twitre, skriver Hitzlsperger på Twitter.

Thomas Hitzlsperger fikk masse ros i fotballverden for å ha kommet ut av skapet og stått fram som homofil. Det skjedde i ukeavisen Zeit i januar 2014. Siden har han vært en viktig profil for åpenhet og toleranse i fotballen.

Jürgen Klinsmann var også aktuell for Stuttgart-jobben, men han likte ikke at klubben hentet inn hodejegere og mente at kommunikasjonen med klubben var «lite effektiv».

Nå har Hitzlsperger fått jobben - på åremål i tre år. Klubben har ikke ansatt noen ny sportssjef, noe som betyr at han fortsatt får ansvaret for spillerhandlene.

– Jeg er bevisst at dette blir en stor oppgave, sier mannen som ble ligamester med Stuttgart i 2007. Siden den gang har klubben rykket ned to ganger og befinner seg altså nå på nivå to, men de fleste forventer at de skal rykke rett opp igjen.

Thomas Hitzlsperger mener at homoseksualitet i profesjonell idrett ikke lenger er like tabubelagt som tidligere.

– Jeg tror vi har et annet samtalenivå når det gjelder seksuelt mangfold nå, sa han til ARD i januar i år - fem år etter at han hadde stått fram.

Han mener at toppidrettsfolk har rådgivere rundt seg som fraråder dem å komme ut av skapet. Hans råd er «lytt til din egen stemme».

I 2014 sa Hitzlsperger:

– Det har vært en lang og vanskelig prosess. Det er først de siste årene jeg har innsett at jeg foretrekker å tilbringe livet med en mann.

Ingen norske elitespillere i fotball har stått frem som homofile noen gang. Det nærmeste vi kommer er Thomas Berling, som da han var nivå to-spiller for Lyn i 2001, fortalte åpent om at han var homofil. Det samme gjorde Jevnaker-spilleren Niklas Olausson senere.

Publisert: 09.10.19 kl. 10:26

