TWITTER-DISKUSJON: VGs kommentator Leif Welhaven og Rosenborg-spiller Pål André Helland havnet i diskusjon på Twitter etter en kommentar fra førstnevnte. Foto: Frode Hansen og Bjørn S. Delebekk, VG

Helland og VG-kommentator i barnehage-krangel – NFF får skylden

Først meldte Rosenborg-stjernen Pål André Helland (30) at VG-kommentator Leif Welhaven «kokte suppe på spiker». Deretter kom NFF med oppklarende opplysninger i «barnehage-feiden».

Nå nettopp

«Nå kokes det suppe på spiker her. Vi har lov til å hente og levere i barnehagen, det forbudet ble opphevet søndag», skrev Helland på Twitter fredag ettermiddag.

Han lenket til Welhavens kommentar «fotballkjærestenes blytunge byrde».

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Hele artikkelen går på at det ikke er lov å hente i barnehagen og at det er en vanvittig byrde å være fotballfrue. Det stemmer ikke. De ofrer mye, men at det er så voldsomt..? spør Pål André Helland overfor VG.

Helland forteller mer om hvordan familien løser restriksjonene som blir lagt på eliteseriespillernes liv senere i denne artikkelen, men først en liten ordveksling mellom NFF-direktør Lise Klaveness og Welhaven.

– NFF bommer

I sin kommentar problematiserte Welhaven at «fotballkjærestene» får en «blytung byrde», som å hente og levere i barnehagen – også når mamma har en samfunnskritisk jobb. Han hadde ikke fått med seg at «barnehageforbudet» var opphevet.

Kanskje ikke så rart:

I såkalt «Q & A»-informasjon til klubbene på NFFs nettsted står fortsatt følgende fredag kveld: «Spillere kan ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for henting av barna.»

– Hvis noen har bommet her, så er det NFF med sin kommunikasjon til omverdenen, sier Welhaven.

NFF-direktør Lise Klaveness slår fast at «Helland har rett», men at NFF offisielt ikke har gått ut med den nye informasjonen på sin «Q & A»-side ennå. Derfor legger hun til at «alle har rett».

Hun påpeker at forbudet mot å levere og hente i barnehagen aldri har stått i NFFs protokoll eller Covid-19-forskriften, men at dette var noe NFF la inn i «Q & A» mandag, og som medisinsk råd og spillerråd anbefalte å justere.

les også Haaland i brennhett derby: – En kamp folk vil huske til de dør

– Denne vil bli oppdatert i løpet av helgen. Vi bruker noen dager på å samle innspill og diskutere, deretter justerer vi rådene våre, sier hun.

Welhaven mener dette er «merkelig kommunikasjon fra en aktør som NFF».

– Det er et inngripende virkemiddel å ikke få hente i barnehagen, og i utgangspunktet har det vært en viktig del av dette regimet. Nå har NFF bestemt seg for å lempe på kravene, men på den offisielle siden – med spesifikke spørsmål og svar – er det krystallklart besvart at det ikke er lov, sier VG-kommentatoren.

– Dette er nybrottsarbeid, slik alt av dagens smitteregelverk er. Dette trer i kraft på mandag, men det har tatt litt tid å få det justert. Her har Helland og RBK fått beskjed litt før det har kommet ut. Det er udramatisk, svarer Klaveness.

Hun tillegger:

– Vi er ganske tilfredse med informasjonsflyten av et regelverk som krever løpende avveininger. Vi har ikke gjort dette før, og det viktigste for oss er å finne balansen mellom fornuftige og tydelige fortolkninger.

NFF-DIREKTØR: Lise Klaveness på fotballtinget. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Ifølge Klaveness har veldig mange spillere reagert på at man ikke fikk levere og hente i barnehagen.

Tilbake til Pål André Helland, sønnen Neo og samboeren Linn Lyngmo:

– Er det mange ekstra byrder for familien nå?

– Ikke så voldsomt. Jeg får ikke være med på en del ting, og det er helst hun som skal gå i butikken. Men hvis vi må ha bleier, og hun sitter i et viktig møte, da er det jeg som må kjøpe bleier. Det er bare å styre unna den travleste tiden og være fornuftige. Jeg tror det er verre å være alene nå, sier Helland.

– Vil samboeren din si noe om hvordan hun opplever det?

– Vi har snakket sammen, og jeg kan referere det hun sa: «Vi ofrer veldig mye også når ting er normalt, vi.» Hvis vi har sykt barn, så er det hun som er hjemme og tar seg av det. Vi er veldig bortskjemte og privilegerte som fotballspillere.

– Og hvem henter i barnehagen?

– Det er meg. Hver dag, sier Helland, som mener han får bidratt mer hjemme nå:

– Ja, ja. Sånn det er nå må jeg være mye hjemme. Jeg får for eksempel ikke lov å kjøre ekstra økter på gymmen på kvelden, som jeg vanligvis hadde gjort.

Publisert: 15.05.20 kl. 22:47

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser