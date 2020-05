GOALGETTERE: Robert Lewandowski (t.v.) og Erling Braut Haaland blir viktige for Bayern München og Borussia Dortmund i gullkampen. Foto: NTB SCANPIX

Spissduellen kan avgjøre gullkampen

Erling Braut Haaland (19) har allerede åpnet målkontoen etter corona-pausen, og søndag er Robert Lewandowski (31) tilbake som Bayern Münchens goalgetter.

En skade gjorde at polakken gikk glipp av de to siste ligakampene før coronaen.

Nå er han tilbake for å ta opp kampen med både Haaland og Borussia Dortmund, som etter lørdagens 4–0 over Schalke er bare ett poeng bak Bayern München.

Tirsdag 26. mai er det toppkamp mellom disse to lagene - i Dortmund.

Lewandowski vant selv gull med Borussia Dortmund i 2010/11 og 2011/12, siden har han fem ligatitler med Bayern fra 2014/15 til 2018/19.

Polakken mener at det blir for tidlig for Haaland å bytte klubb allerede sommeren 2020.

– Det ville være bra for ham å være lengre i Bundesliga før han tar neste skritt, sa Lewandowski på en videopressekonferanse denne uken, gjengitt av goal.com.

Etter at Haaland kom til Bundesliga, har han scoret enda hyppigere enn Lewandowski. I kalenderåret 2020 er ligastatistikken for de to:

* Haaland: 10 mål på ni kamper.

* Lewandowski: 6 mål på seks kamper.

Det er verdt å merke seg at Lewandowski spilte 90 minutter i alle disse seks kampene, mens Haaland kom inn i 2. omgang i tre av sine matcher.

Likevel tror de fleste eksperter at det er Lewandowski og Bayern som kommer til å juble over gull i Bundesliga.

– Det virker som Bayern München blir litt for gode i år igjen, sier Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft.

Det samme mener den tidligere landslagssjefen Lothar Matthäus, som har gitt sitt tips til Bild:

– Borussia Dortmund vinner over Bayern den siste helgen i mai, men Bayern sikrer mesterskapet med seier over Wolfsburg i siste serierunde. Dortmund ender ett poeng bak, er Matthäus’ tips.

Med unntak av at Oktober-festen er avlyst, har det meste gått på skinner i München den siste tiden; Hansi Flick har skrevet treårskontrakt som trener, legenden Miroslav Klose er hentet inn som assistenttrener og Herbert Hainer ser ut til å være fornuftig valg av styreleder etter Uli Hoeness.

Nå handler det om å sikre den åttende bundesligatittelen på rad. Ikke siden Borussia Dortmund vant i 2011–12 har en annen klubb tatt gullet. Borussia Mönchengladbach og RB Leipzig er også fortsatt med i tittelkampen - bare to og tre poeng bak Dortmund.

VG-tips: HKP (1–0)

* Da Union Berlin rykket opp før sesongen, var de nedrykkstippet av mange forståsegpåere. Sesongen er på ingen måte ferdig, men berlinerne befinner seg på 12. plass etter lørdagens kamper. Det er syv poeng ned til nedrykkskvalifisering.

* Union Berlin har slått lag som Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach og Eintracht Frankfurt hjemme i Berlin. Og sørlendingen Julian Ryerson (f) har gledelig nok vært med i åtte av ni kamper i 2020.

* Bayern München topper ligaen etter en 10-1-0-fasit på 11 siste ligamatcher. De er trolig den heteste kandidaten til å sikre gullet i sommer. Vi skriver trolig fordi ingen vet helt sikkert hvor utslagsgivende denne coronapausen er før vi ser lagene i aksjon. Men: Ta med at Bayern-klubben imponerte kraftig på bortebane rett før oppholdet med fem strake seirer og med minst tre scoringer i alle kampene. Lewandowski (a) er friskmeldt, men Süle (f) og Coutinho (mb) er ute.

Du må spille før kl. 17.55. Kampen ser du på Viasport1.

