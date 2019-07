SUSPENDERT: Haugesunds Ibrahima Wadji under eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Haugesund. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dopingsaken mot Wadji-saken blir tidligst avgjort 22. august

Ibrahima Wadjis advokat opplyser at en avklaring i dopingsaken mot spilleren tidligst kan foreligge 22. august. Frem til saken er ferdigbehandlet kommer ikke spilleren til å trene eller spille med laget.

Wadji testet positivt på stoffet morfin, som er et ulovlig stoff i forbindelse med konkurranse, etter en kamp hjemme mot Kristiansund 19. mai. Den pågående saken mot Haugesund-spilleren avventer nå behandling og eventuell dom. Wadjis advokat opplyser at et møte i påtalenemnda i Antidoping Norge er berammet 22. august og at en behandling og dom tidligst kan komme i dette møtet.

– Jeg kan bekrefte at Wadji umiddelbart samtykket til frivillig suspensjon og til forenklet behandling av saken. Det gir åpning for at påtalenemnda i Antidoping Norge allerede i slutten av august kan behandle saken dersom de anser saken moden for vedtak, sier Trond Jarle Bachmann, Wadjis advokat, til VG.

I første omgang betyr det at Wadji holdes utenfor trening og kamper frem til dette møtet i august eller til saken avklares.

– Dette er både et ønske fra klubben og ikke minst basert på spillerens egen frivillighet. Vi er fra Antidoping Norge gjort kjent med at han kunne vært med på trening og i kamptropper. Men frem til dom foreligger, og i tråd med klubbens verdier, syns vi ikke det er riktig å ha med en spiller som er involvert i en sak som omhandler stoff på dopinglisten, sier styreleder i FK Haugesund Leiv Helge Kaldheim til VG.

Dopingsaker med morfin Det norske nettstedet Dopinglist.com har registrert 13 saker der en utøver ble tatt med morfin i kroppen. Ingen av disse stammer fra perioden etter 2011. I to av tilfellene slapp utøveren straff, mens i andre tilfeller ble det gitt to års utestengelse. I ett tilfelle ble det også idømt en utestengelse i 30 måneder. 5 av 13 registrerte saker som gjelder morfin, er knyttet til kappgang. 21. juni ble det offentliggjort i en pressemelding at Wadji testet positivt på stoffet morfin etter kampen hjemme mot Kristiansund 19. mai Dopingtesten ble gjennomført av Antidoping Norge. Morfin står på dopinglisten og er blant stoffer som er forbudt i konkurranser. Vis mer vg-expand-down

Kaldheim forteller at Antidoping Norge har vært i kontakt med klubbens lege og at klubben har bidratt for å få ut all informasjon som kan være av interesse i den pågående saken, som ble beskrevet som en sjokkerende opplevelse av klubben:

Spilleren brøt klubbens antidopingregler da han ifølge advokaten Trond Jarle Bachmann i pressemeldingen tok medisin mot diaré i første halvdel av mail, en medisin hans kone skal ha kjøpt i hjemlandet Senegal. Samtidig oppholder Wadji seg nå i Haugesund i påvente av videre utvikling i saken.

– Vi tar vare på gutten. Han er selvsagt veldig lei seg og viser omsorg overfor lagkamerater i forhold til den situasjonen laget er satt i. Det er ikke til å legge skjul på at vi er preget av hendelsen. Vi har ikke erfaring med denne typen saker, sier Kaldheim.

Antidoping Norge opplyser dette om den pågående saken:

– For Antidoping Norge handler det om å hente informasjon og opplyse saken på en best mulig måte. Dersom utøver har valgt forenklet behandling vil saken i utgangspunktet i sin helhet avgjøres i påtalenemnda, sier Lars Vestad, kommunikasjonsrådgiver i Antidoping Norge, til VG.

Styrelederen sier at de ikke forventer noen snill behandling i den pågående saken og at de ikke har behov eller ønske for å forsvare spilleren, da det ikke er i tråd med klubbens etikk og reglement.

– Det foreligger fremdeles ikke hvilke mengder morfin prøven viser, men den forklaringen Wadji har gitt opplever vi som troverdig og i tråd med det han har fortalt til klubbens medisinske personell tidligere, sier Kaldheim.

Wadji har for øvrig imponert for Haugesund denne sesongen:

Publisert: 01.07.19 kl. 16:32