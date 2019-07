BLIR HJEMME: Mens resten av Arsenals tropp drar til USA denne uken for oppkjøring til den nye Premier League-sesongen, nekter Laurent Koscielny å være med. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Stjernenes «streikemetode» irriterer: – Man fremstår ekstremt ukollegial

Laurent Koscielny (33) føyer seg inn i rekken av fotballspillere som ikke stiller opp for klubben sin. Agent Stig Lillejord tror dette er for å tvinge gjennom et klubbskifte.

Arsenal melder selv på egne nettsider at Laurent Koscielny ikke blir med til sesongoppkjøringen.

– Spillerne forsøker i mange sammenhenger å presse seg ut av kontrakter. Noen setter kanskje seg selv foran laget, og i noen sammenhenger hjelper det, forteller fotballagenten Stig Lillejord til VG.

Arsenal drar denne uken til USA for oppkjøring inn mot den nye Premier League-sesongen som sparkes i gang 9. august. Det blir uten kaptein Laurent Koscielny som rett og slett nekter å dra med resten av laget.

Franskmannen har vært i Arsenal siden 2010 og vært klubbens kaptein de siste årene. Det kan være flere grunner til at Koscielny ikke er med, men en mulig overgang til Bordeaux er det som nevnes mest i britisk presse.

Det kan være av ulike grunner Koscielny ikke blir med, men det som spekuleres mest i, er en kontrakt i den franske klubben Bordeaux som skal ligge å vente på franskmannen.

– Ekstremt ukollegialt

Det Lillejord trekker frem som litt ekstraordinært i denne saken er at det nettopp er Koscielny som gjør dette. Kapteinen i Arsenal.

– Dette er lederskap for deg, tvitrer Gary Lineker, engelsk fotballikon, ironisk.

Lillejord mener dette ikke er den rette veien å gå for spillere som vil ut av en kontrakt.

– Jeg vil ikke si det er en smart måte å fremstå på. Man fremstår ekstremt ukollegialt ovenfor lagkameratene. Men det er store penger det dreier seg om. Det kan jo være en utløsende sak at en spiller kan velge å streike om man kan kalle det det, forteller fotballagenten.

Koscielny er langt fra den eneste spilleren som har gjort noe lignende i toppfotballen. Philippe Coutinho gjorde det før overgangen hans fra Liverpool til Barcelona, og Neymar stilte ikke opp på PSGs første trening som avtalt denne uken. Antoine Griezmann legger også press på Atlético Madrid.

– Det er en ukultur som har fått vokse frem. Fotball er et lagspill, men disse spillerne prøver å gjøre seg større enn klubbene. Det har heller ikke skjedd noe spesielt som gjør at de har grunn til å føle seg urettferdig behandlet. Det er ingen formildende omstendigheter. Det virker utelukkende som sutring, sa Petter Veland , Viasat-ekspert, til VG tidligere denne uken.

Eksempler i Norge

Vi har også eksempler i norsk fotball med Kevin Kabran som ikke ble med Start på treningsleir, og Yacouba Sylla i Strømsgodset nå i sommer.

Lillejord mener at det er en stor mangel på respekt for kontrakten som er undertegnet med den aktuelle klubben.

Han peker likevel på at klubbene også har historie for å gjøre lignende mot spillere.

– Klubben kan ville kvitte seg men en spiller, men spilleren vil bli. Da ser vi ofte at det stenges spillere ute av kamptropper og i noen tilfeller også treninger. Det er mekanismer som går begge veier dette her, forteller Lillejord.

Publisert: 11.07.19 kl. 13:30