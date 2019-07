STØY: Det er mye støy rundt fremtiden til Paul Pogba. Her feirer han og Ole Gunnar Solskjær etter seier mot PSG i vinter. Foto: Matthew Ashton - AMA / Getty Images Europe

Latterliggjør Solskjærs påstand: – Ingen tror på ham

Ole Gunnar Solskjær mener det er en agenda mot Paul Pogba. Kommentaren til Manchester United-manageren vekker reaksjoner.

Det var på en pressekonferanse i forbindelse med Manchester Uniteds treningsleir i Australia at Solskjær sa at media er ute etter stjernespilleren hans. Pogba har ikke lagt skjul på at han vil til en ny klubb.

– Det er en agenda mot Paul. Han er en tipp, topp fyr. Han er profesjonell. Han har et hjerte av gull. Han har aldri vært en bekymring for meg. Vi har noen år igjen av kontrakten, og for meg har han vært fantastisk, sa Solskjær onsdag morgen:

Den påståtte agendaen må han lenger ut på landet med, mener fotballjournalist Sam Wallace i den engelske avisen The Telegraph.

– Både Pogba og agenten hans har jo sagt at han vil bort, så han kan ikke skylde på media. Jeg tror ingen tror på ham når han prøver å vri dette over på oss, sier Wallace til VG.

– Tror du Solskjær selv mener det er en agenda mot Pogba?

Wallace bryter ut i latter før han svarer.

– Selvfølgelig tror han ikke det!

I vinter ga Pogba nordmannen ros:

Norsk ekspert også kritisk til Solskjær

Wallace er ikke den eneste som mener at Solskjærs forsøk på å stemple media ikke holder mål.

– Det er ikke til å komme unna at Pogba vil bort fra Manchester United, så jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være kontroversielt at media skriver om det, sier den norske fotballskribenten Lars Sivertsen til VG.

En annen sak som har fått oppmerksomhet ved begynnelsen av sesongoppkjøringen, er et klipp fra klubbens Twitter-konto hvor Paul Pogba og Jesse Lingard ser ut til å krangle:

– I går ble det rapportert om en krangel mellom Paul og Jesse. Jeg vet at dere skal selge aviser, men det er ingen problemer mellom guttene. De er profesjonelle, og oppkjøringen har vært veldig bra så langt, sa Solskjær.

Sivertsen mener at Solskjær må venne seg til at medieoppmerksomheten rundt Manchester United er så stor at den norske manageren må tåle at ting han mener er fillesaker blir blåst opp i media.

– Denne «videoskandalen» er jo egentlig en fillesak, men Solskjær må forstå at når man er en av verdens største fotballklubber, er dette en spiker som visse medier vil koke spiker på. Men i denne situasjonen er det et ekstra lag av intrige i at både Pogba og hans agent har sagt at han vil vekk, sier Sivertsen.

– Ole er i en umulig situasjon

Samtidig sier både britiske Wallace og norske Sivertsen at det til en viss grad er forståelig at Solskjær reagerer som han gjør.

– Ole er i en umulig situasjon. Han kan jo ikke kritisere Pogba, så da vender han seg mot media i stedet, som er et enkelt mål, sier Wallace i The Telegraph.

Sivertsen påpeker at Solskjær prøver seg på en strategi tatt ut av læreboka til hans gamle læremester Alex Ferguson.

– Når alle snakker om en ting, prøver han å skifte tema. Og det funker jo kanskje også? Nå snakker vi jo om Solskjærs utspill heller enn å snakke om det Pogba selv har sagt, sier Sivertsen.

Mino Raiola, Pogbas agent, sa til TalkSPORT tirsdag at midtbanestjernen ikke hadde gjort noe galt.

Publisert: 10.07.19 kl. 15:33