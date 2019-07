PÅ PLASS: Martin Ødegaard. Foto: Bjørn Arne Johannessen

Ødegaard ser for seg to år i Real Sociedad: - Perfekt for meg

SAN SEBASTIAN (VG) Martin Ødegaard er på plass i San Sebastian og blir akkurat nå presentert som ny Real Sociedad-spiller.

– Grunnen til at jeg kommer hit er at det er en klubb som vil ha unge spillere og som vil utvikle spillere. Jeg hadde noen andre muligheter, men etter å ha snakket med klubben, og hørt planene her, så var dette det rette steget for meg. Jeg er glad for å være her, sier Martin Ødegaard, som unnskylder at han ikke vil svare på spansk.

Han forstår språket, men er mer komfortabel med å svare på engelsk.

Norsk-svensk duo

På spørsmål fra VG om hvor stor innflytelse Real Madrid-trener Zinedine Zidane hadde på valget av klubb, svarer Ødegaard:

– Det er mitt valg. Real Madrid ønsket at jeg skulle bestemme selv. De ville det beste for meg. At jeg skulle være glad og utvikle meg videre. Som jeg sa, etter å ha pratet med klubben, treneren og presidenten føler jeg at dette er det perfekte steget for meg.

Han røper at han ser for seg mer enn ett år i klubben.

– Som presidenten sa er intensjonen å bli her i to år Det er planen, forteller Ødegaard.

Klubbpresident Jokin Apperibay innledet pressekonferansen med å ta hilserunden på Ødegaard og de andre nye spillerne i klubben.

Det er full sal i San Sebastian. Ødegaard smiler og er tydelig fornøyd der han sitter sammen med syv andre nykommere. 20-åringen har plassert seg ved siden av det svenske stortalentet Alexander Isak (19), som er kjøpt fra Borussia Dortmund.

Det er åpenbart store forventninger til Ødegaard i Real Sociedad. Han presenteres på hjemmebanen Anoeta i ettermiddag for hjemmefansen.

Og liket med nordmannen har den svenske landslagsspilleren havnet i La Liga etter en imponerende sesong i den nederlandske Æresdivisjon. Isak gjorde imponerende 13 mål på 16 kamper på utlån til Willem II.

Ødegaard scoret 12 mål for Vitesse Arnhem. Han gjorde seg så bemerket at en rekke klubber ønsket å kjøpe ham fra Real Madrid. Blant annet Ajax og Bayer Leverkusen.

Men valget falt altså på Real Sociedad. Fredag bekreftet Real Madrid at Ødegaard hadde forlenget avtalen med «Los Blancos» med to år – til sommeren 2023. Samtidig ble det klart at 20-åringen fra Drammen lånes ut til Sociedad fra San Sebastian i Baskerland for kommende sesong.

Publisert: 07.07.19 kl. 11:09 Oppdatert: 07.07.19 kl. 11:37