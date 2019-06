MÅLSCORERE: Øyvind Leonhardsen (t.v) og Lars Bohinen scoret målene da Norge slo England 2–0 på Ullevaal stadion i 1993. Foto: Bjørn S. Delebekk

De senket England – her er rådene til fotballjentene

Ann Kristin «Anka» Aarønes (46) og andre landslagsspillere som har vært med på å slå England i avgjørende kamper, tror Norge er gode nok for en jubel-reprise i VM-kvartfinalen torsdag.

Ann Kristin Aarønes scoret seks mål i mesterskapet da Norge vant gull i Sverige i 1995, blant annet etter seier 2–0 over England i gruppespillet. Norge slo Tyskland 2–0 i finalen foran 17.158 tilskuere.

Ann Kristin Aarønes, kalt «Anka», tror det er «fullt mulig» å slå England igjen, 24 år senere.

– Det blir tøft, som i de andre kampene. Norge må løpe mye og kjempe hardt, og være enda mer presise i pasningspillet - så tar vi det, sier hun til VG.

Aarønes, som jobber i Aalesunds FKs markedsavdeling, har sett England spille kun en halv kamp i VM, mot Kamerun i åttedels-finalen (3–0).

– Jeg vet at de har et godt lag. Norge må spille opp mot sitt beste, slår Ann Kristin Aarønes fast.

STRAFFEJUBEL: Norge slo Australia etter ekstraomganger og straffespark i åttedels-finalen. Fra venstre: Ingrid Hjelmseth, Guro Reiten, Maria Thorisdottir, Ingrid Syrstad Engen, Lisa-Marie Utland, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum og Maren Mjelde Foto: Bjørn S. Delebekk

Øyvind Leonhardsen (48) og Kjetil Rekdal (50) har begge rystet fotballstormakten England.

– De må tørre å slippe seg løs. Ta sjansen og angrip når muligheten er der, råder Kjetil Rekdal før VM-kvartfinalen mellom Norge og England klokken 21.00 torsdag.

Han holder England som naturlig favoritt, men Rekdal mener Norge kan «overrumple» med å gå i angrep.

– Det har Norge muligheten til med spillere som Graham Hansen og Reiten, mener Rekdal og legger til at Norge selvfølgelig må forsvare seg godt i tillegg.

Kvartfinalene i VM: Torsdag: Norge-England 21.00, fredag: Frankrike-USA 21.00, lørdag: Italia-Nederland 15.00, Tyskland-Sverige 18.30 Vis mer vg-expand-down

– England har satset stort på kvinnesiden i mange år, men Norge er ikke sjanseløse. Nå har vi et mannskap som kan skape trøbbel for motstanderen. Men vi trenger en prestasjon helt opp mot maks-nivået, og kanskje litt marginer i tillegg, spår «Reka», som scoret et drømmemål i 1-1-oppgjøret mot England i VM-kvaliken i 1992.

– Vi ble rundspilt i lange perioder og at kom derfra med poeng var flaks. Men vi hadde den egenskapen at vi sto imot. Vi sprakk ikke. Og så lenge man er ett mål bak, eller har uavgjort, så er man ett skudd unna seier eller uavgjort, sier Rekdal – som utlignet i det 77. minutt etter at David Platt hadde fått England foran i det 55. minutt.

Rekdal var også med da Norge slo England 2-0 på Ullevaal i 1993, etter scoringer av Øyvind Leonhardsen og Lars Bohinen.

– En stor dag. Vi møtte en stor nasjon og vi var underdog. Men vi visste at vi kunne slå hvem som helst. Og vi visste at vi måtte stå sammen som lag, oppsummerer «Leo» og avslører at «sterkere sammen» også kunne vært et slagord for 26 år siden.

– England og fotball er noe spesielt for oss nordmenn. Og selv om det er en litt annen historie på kvinnesiden, så vil det alltid være en større fotballnasjon enn oss, sier Leonhardsen, som på den vakre sommerdagen i 1993 kom på et sugende løp i England-boksen før han fikk ballen av Jan Åge Fjørtoft, etter en lur frisparkvariant fra Gunnar Halle.

– Fotballjentene har gjort det bra så langt, men de må opp mot sitt beste for å klare dette, tror «Leo».

Publisert: 27.06.19 kl. 18:52