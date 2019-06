Foto: TF-Images / Getty Images Europe

Hevder Henrik Pedersen presenteres som ny Godset-trener torsdag

Etter en drøy måned med midlertidig trener er Strømsgodset klare for å presentere klubbens nye hovedtrener. Det er trolig danske Henrik Pedersen som får jobben, ifølge Eurosport.

Strømsgodset har kalt inn til pressekonferanse klokken 14.30, og det er ventet at det er mannen som har blitt hyppigst koblet til jobben som blir ny Godset-trener.

Den tidligere Køge- og Eintracht Braunschweig-treneren har lenge vært ansett som den mest aktuelle kandidaten. Da VG snakket med ham i forrige uke var hovedpersonen selv ordknapp.

– Det vil jeg ikke kommentere for øyeblikket, svarte Pedersen, som var mest komfortabel med å kommunisere på engelsk, på telefon til VG.

Torsdag skrev Eurosport at enkelte kilder hevdet det var «99 prosent sikkert at det blir Pedersen». Senere fulgte journalist Jonas Bergh-Johnsen opp med å slå fast at det er dansken som blir klubbens nye hovedtrener.

Strømsgodset har blitt ledet av Håkon Wibe-Lund siden hovedtrener Bjørn Petter Ingebretsen ga seg 15. mai.

Onsdag kveld gikk Godset på sitt fjerde tap på fem kamper da de røk ut av cupen mot 2.-divisjonslaget Fram Larvik.

En av de som har vært kritiske til jobben Strømsgodset har gjort, er tidligere Godset-kaptein Alexander Aas.

– Klubben bruker for lang tid i denne prosessen og jeg mener at ledelsen generelt viser dårlig gjennomføringsevne og for lite handling, skrev Aas i et lengre Facebook-innlegg, som blant annet er gjengitt på Eurosport.

I forrige uke sa klubbens daglige leder overfor VG at de jobbet «steinhardt» med å sikre seg en permanent hovedtrener, og at det ville falle på plass i løpet av kort tid.

– Jeg vil ikke kommentere navn av respekt for de andre som er i prosessen, men jeg kan si at vi er i sluttfasen av diskusjonene nå, sa daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen, som ikke ønsket å gi noen tidsramme på når en trener ville være på plass.

Publisert: 20.06.19 kl. 12:03 Oppdatert: 20.06.19 kl. 12:19