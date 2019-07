Ødegaard om overgangskjøret: – Kunne gått til Champions League-klubb

SAN SEBASTIAN (VG) Her trener Martin Ødegaard (20) for første gang med Real Sociedad. Men han kunne valgt en annen europeisk klubb med høyere sportslig status enn sin nye spanske arbeidsgiver.

Det bekrefter både Ødegaard selv og hans agent Bjørn Tore Kvarme overfor VG.

– Det er riktig at det var store klubber som ønsket meg. Klubber som skal spille Champions League og Europa League, så selvfølgelig når du har flere gode alternativer, er det alltid vanskelig, sier Martin Ødegaard.

Han skal ha vært sterkt ønsket i Ajax og Bayer Leverkusen. Liverpool er også blitt nevnt. Men Ødegaard ønsker ikke å kommentere eller ytdype detaljer rundt hvilke klubber han har vært i samtaler med.

SCENESKIFTE: Martin Ødegaard er på plass i San Sebastian hvor Real Sociedad holder til. Foto: Javi Colmenero

– Av respekt for andre klubber ønsker jeg ikke å kommentere noe spesifikt, men jeg kan bekrefte at det var mye interesse, sier Ødegaard.

Når VG spør om han noen gang var i tvil om hva han skulle gjøre etter siste sesongs utlånsavtale med Vitesse Arnhem – svarer Ødegaard – at det var «følelsen for Real Sociedad» som ble avgjørende.

– Å være i en toppklubb uten å få spille, kontra for eksempel å spille i Nederland, så vil alltid spilletid være det viktigste. Men så må du også søke til et høyere nivå og ha tro på at du får det til, sier Ødegaard.

Fredag ble drammenseren klar for utlån til Real Sociedad. Samtidig ble en ny kontrakt med mektige Real Madrid – som eier ham – offentliggjort til å være sommeren 2023. Ett års utleie i Sociedad blir mest sannsynlig til to. Det opplyste klubbpresident i «La Real», Jokin Aperribay, på søndagens pressekonferanse på den nyrenoverte hjemmebanen Anoeta.

Noen meter fra «scenen» i VIP-avdelingen på nye Anoeta observerte Bjørn Tore Kvarme hele seansen. Den gamle forsvarskjempen under storhetstiden til Rosenborg spilte selv i Real Sociedad (2001 til 2004) og kjempet om La Liga-tittelen (ble nummer to 2002/2003-sesongen etter Real Madrid).

– Det var interesse fra alle de store ligaene uten at jeg vil si navn. Og flere klubber som skal spille Champions League og Europa League var ivrige på at Martin skulle komme til dem. Men det var her i Real Sociedad han følte seg mest ønsket, sier Bjørn Tore Kvarme.

Ødegaard smilte av Zidane-spørsmål:

Han understreker at det var Ødegaards egen beslutning å velge. Hans jobb var å tilrettelegge og fremskaffe plusser og minuser ved de alternativene som meldte seg.

Søndag ble Ødegaard og de andre nysigneringene presentert for hjemmefansen til stor jubel. Mandag var det «første dag på jobben» for lysluggen fra Drammen på treningsfeltet Subieta en drøy mil fra sjarmerende San Sebastian i Baskerland.

Gråvær og høy luftfuktighet la ingen demper på innsatsen til Ødegaard. I kjent stil søkte han til ballen. Pasningskvaliteten var på topp. Og lørdag får han etter all sannsynlighet sin debut i en treningskamp mot 4. divisjonslaget Lagun Onak, som får en match mot Real Sociedad i jubileumsgave (75 år).

PS! Sociedad åpner serien med tre bortekamper (Valencia, Mallorca, Athletic Bilbao) på grunn av byggearbeidene på Anoeta. Første hjemmekamp blir mot Atlético Madrid (15. september).

Slik ble han presentert:

