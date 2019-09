ÅPNET STERKT: Caroline Graham Hansen fikk en solid start i Barcelona. Foto: Quality Sport Images / Getty Images Europe

Graham Hansen debuterte for Barcelona med scoring og assist

(Barcelona - CD Tacon 9–1) Caroline Graham Hansen (24) og lagvenninnene i Barcelona fikk en knallstart på sesongen i kveld. Nyopprykkede CD Tacon ble feid av banen.

På nylig ferdigstilte Estadi Johan Cruyff fikk 5400 tilskuere se Barcelona-damene kjøre over motstanderen fra start. Alexi Putellas ordnet 1–0 etter åtte minutter, og 20 minutter senere la Aitana Bonmati på til 2–0.

Caroline Graham skal ha sin del av æren for det tredje målet. Det var nemlig den norske landslagsprofilen som la hardt inn fra høyre da Lucia Suarez styrte ballen i eget mål til 3–0. Hennes første obligatoriske kamp for det spanske storlaget ble en leken affære for Hansen.

Fire minutter før pausen fikk 24-åringen en fullverdig assist da hun serverte Mariona inne foran målet, og dermed ledet forhåndsfavorittene med fire mål ved sidebytte.

Andre omgang ble også overkjøring, men bortelaget fikk en redusering før målene rant inn «riktig vei» igjen. Aitana Monmati satte inn sitt andre, før Hansen fikk sin første scoring for Barcelona da hun scoret fra kloss hold. Innbytter Jenni Hermoso ordnet hat trick på 20 minutter. Først satte hun inn 7–1 i det 73. minutt, og så ble Hansen byttet ut.

To minutter senere var Hermoso på plass igjen, og tre minutter på overtid fastsatte hun sluttresultatet til 9–1.

Førstkommende onsdag skal Hansen og lagvenninnene i aksjon borte mot Juventus i Champions League.

