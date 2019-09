MÅLSCORER: Sander Berge gratuleres av Stefan Johansen etter å ha stupheadet Norge i ledelsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Halvt svenske Berge før naboduellen: – Jeg er null prosent svensk!

ULLEVAAL (VG) Sander Gard Bolin Berge (21) scoret sitt første landslagsmål, og fikk en perfekt oppladning til møtet med Sverige. Men det spørs om ikke mamma Linnea Bolin (67) må ta en alvorsprat med sønnen.

21-åringens mor er nemlig svensk, og hun har over 50 landskamper i basketball for de gule. Pappa Åsmund Berge har landskamper i basket for Norge, og storebror Aksel er nåværende norsk landslagsspiller i basket.

– Hvor svensk føler du deg?

– Jeg er null prosent svensk! sier Berge og flirer til VG på vei ut fra Ullevaal stadion etter 2–0-seieren mot Malta.

Han scoret det forløsende 1–0-målet – hans første for A-landslaget i kamp nummer 15. Og ikke minst den første scoringen med hodet han kan huske å ha satt inn på veldig, veldig lenge.

– Man får litt rus og tror ikke sine egne øyne når man ikke har scoret på mange, mange år. Og ikke på hodet i internasjonal fotball. Det var deilig å få hull på byllen, oppsummerer Berge som gjorde en solid kamp på Norges midtbane.

Han ble belønnet med 6 på VGs spillerbørs.

Søndag kveld vil mor, far og storebror være på tribunen sammen med 45.000 andre tilskuere i Stockholm når Sverige tar imot Norge i EM-kvalifiseringsduellen.

Kampen spilles på Friends Arena i Stockholm søndag klokken 20.45. Kampen vises på TV 2 og TV 2 Sumo. Norge ligger to poeng bak andreplasserte Sverige når fem kamper gjenstår i EM-kvalifiseringsgruppe F.

Med seier smetter Norge opp på annenplassen i gruppen bak Spania.

– Møtet med Sverige blir helt spesielt, og det er en kamp jeg har gledet meg til veldig lenge. Jeg så 3–3-kampen fra tribunen da jeg var skadet mot Sverige sist, så det her blir veldig gøy, sier Berge.

– Vi går der med tre poeng i tankene, og ønsker å revansjere oss. Vi viser jo sist at det er veldig jevne og like lag, mener Genk-unggutten.

Publisert: 08.09.19 kl. 12:17







