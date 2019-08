Solskjær etter ny Manchester United-smell: – Det er ikke en formdupp

SOUTHAMPTON (VG) (Southampton – Manchester United 1–1) Manchester United spilte sin tredje kamp på rad uten seier etter å ha rotet bort ledelsen mot Southampton, men Ole Gunnar Solskjær (46) nekter for at laget er i dårlig form.

– Det er ikke en formdupp, det er en dupp i resultater, sier en optimistisk Solskjær til tross for at han nå har ledet Manchester United til kun én seier på de ti siste kampene, der fire har endt uavgjort og fem med tap.

Daniel James sendte Ole Gunnar Solskjærs menn i ledelsen med en perlescoring allerede etter ti minutter, men akkurat som i forrige bortekamp mot Wolverhampton klarte ikke Manchester United å holde på forspranget.

Jannik Vestergaard utlignet med en heading i andre omgang, og til tross for at Southampton spilte det siste drøye kvarteret i undertall etter Kevin Dansos utvisning, mislyktes gjestene i jakten på et vinnermål.

United åpnet rufsete, med flere feilpasninger i de bakre ledd, men en litt frustrert Solskjær skulle raskt få noe å juble over.

Det var et angrep i god, gammeldags United-ånd: Fremoverrettet med raske kombinasjoner. Aaron Wan-Bissaka spilte ballen opp fra høyresiden til Andreas Pereira, som la den perfekt i løpsbanen til Scott McTominay. Midtbanespilleren vendte spillet mot venstre, der fotrappe James hadde store rom, og den walisiske nykommeren skar inn i banen og plasserte ballen perfekt i lengste kryss.

Det var 21-åringens tredje scoring på bare fire kamper for Manchester United etter sommerens overgang fra Swansea.

FRUSTRERT: Ole Gunnar Solskjær likte ikke det han så av laget sitt mot Southampton. Foto: GLYN KIRK / AFP

Kampbildet passet lynvingen – og Solskjærs lag generelt – langt bedre enn i 1–2-tapet mot Crystal Palace forrig helg, da de møtte et lag som la seg bakpå og stengte av rommene United liker så godt å utnytte.

Southampton utøvde et intenst og høyt press på United, noe som ga et livlig kampbilde, men de helt store sjansene uteble lenge – helt frem til hjemmelaget, litt ut av ingenting, utnyttet et balltap av Victor Lindelöf og satte opp Che Adams i god skuddposisjon. Avslutningen gikk utenfor mål, men en Southampton-offensiv var i emning.

Først ble David de Gea tvunget til å gi corner etter en feberredning, og så kom det forløsende øyeblikket for Ralph Hassenhüttls menn: Danske Jannik Vestergaard steg til værs, svenske Victor Lindelöf ble knust i luften, ballen smalt i nettet – og på benken fortvilte norske Solskjær, som måtte se nullen ryke i tredje kamp på rad.

KNUST: Her vinner Jannik Vestergaard hodeduellen mot Victor Lindelöf og utligner for Southampton. Foto: Mark Kerton / PA Wire

Et drøyt kvarter før slutt fikk Southamptons Kevin Danso sitt andre gule kort, og dermed rødt, etter en susende takling på Scott McTominay.

United presset Southampton lavere og lavere i banen mens klokken tikket mot 90 minutter, men en rekke strålende redninger av Angus Gunn i hjemmeburet nektet et vinnermål på tampen for Solskjærs menn, som dermed sløser bort to nye verdifulle poeng i Premier League.

