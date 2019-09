SLITER: Victor Lindelöf (t.h.), her med Ole Gunnar Solskjær etter uavgjort mot Wolverhampton for to uker siden, har levert flere svake prestasjoner den siste tiden. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Lindelöf refses før norsk møte: – Noe er fundamentalt galt

SOUTHAMPTON (VG) Victor Lindelöf (25) viste nok en gang svakheter en drøy uke før den viktige duellen mot Norge i EM-kvalifiseringen, men Ole Gunnar Solskjær (46) forsvarer sin svenske stopper.

For andre kamp på rad var Lindelöf i begivenhetenes sentrum med negativt fortegn for Manchester United: Det var han som tapte den avgjørende duellen i forkant av Jordan Ayews åpningsmål for Crystal Palace sist helg, og det var igjen 25-åringen fra Västerås som ble knust i luften da Jannik Vestergaard stanget inn utligningen for Southampton i lørdagens 1–1-kamp.

Lindelöf har vært en av de mest toneangivende United-spillerne siden Solskjær overtok, men etter kampen på St. Mary’s begynner kritikerne å kvesse klørne.

– Han er hovedskyldig her. Det handler om personlig stolthet: «Har jeg gjort nok?» Hvis Lindelöf hadde kommet seg tettere på Vestergaard tidligere, så hadde han ikke klart å ta sats mot ham, sier Manchester United-legenden Rio Ferdinand på BT Sport og fortsetter:

– Gary Neville var kort og kunne ikke slå en mann på 190 cm i luften, men han var strålende når det kom til å rygge inn i dem og hindre dem i å hoppe.

Se den skjebnesvangre Lindelöf-situasjonen her:

Lindelöfs tapte duell ble også et tema på sosial medier, der Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst påpeker at midtstopperen fremstår nølende i hodedueller, og at dette har straffet laget hans.

– Noe er fundamentalt galt med Lindelöf, skriver Luckhurst, som utdyper overfor VG:

– Det er merkelig, for han så bra ut i sesongoppkjøringen, men det er slående hvor usikker han virker i duellspillet. Det gir meg et flashback til da han for første gang fikk sjansen i United og virkelig hadde store problemer.

Luckhurst mener Lindelöf var «veldig uheldig» som ikke ble kåret til Manchester Uniteds beste spiller forrige sesong, en pris Luke Shaw i stedet stakk av med, men nå er han bekymret for utviklingen.

– Han ser nervøs ut. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, men pasningsspillet hans har også virkelig vært dårlig. Han er inne i en dyp bølgedal og har tatt noen steg bakover, sier United-kjenneren.

Ole Gunnar Solskjær nekter imidlertid for at han er bekymret for utviklingen etter to kamper på rad med tapte Lindelöf-dueller som har endt i baklengsmål.

– Det hender i blant at du taper en hodeduell som midtstopper. Og noen ganger skjer det i en situasjon som koster laget, sier Solskjær til VG.

– Du kan ikke forvente at midtstopperen din vinner hver eneste hodeduell. Det er ikke som om at Vestergaard er en liten gutt (199 cm). Vi burde gjort det bedre og stoppet innlegget, men det var de ti sekundene i kampen hvor de skapte noe. Bortsett fra det synes jeg Victor gjorde det bra, sier han.

Men det er grunn til å tro at Norges landslagssjef Lars Lagerbäck har øynet en svakhet hos sine landsmenn, som han møter på Friends Arena i Stockholm neste søndag kveld.

Og han har verktøyene til å gi Lindelöf en tøff kveld i luftrommet, med spissene Bjørn Maars Johnsen (195 cm), Alexander Sørloth (193 cm) og Erling Braut Haaland (191 cm) å velge mellom.

