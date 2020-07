Start raser etter «pinlig» Castro-filming: – Juks og fanteri

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Start 3–2) Hólmbert Fridjónssons hat trick sørget for at Aalesund tok sesongens første seier, men det var Niklas Castro som virkelig skapte overskrifter da han tilsynelatende filmet seg til straffe.

Like før timen var spilt på Color Line Stadion oppstod situasjonen på stillingen 2–1 til Start. Niklas Castro jaget en pasning og kom akkurat først på ballen. Eirik Wichne trakk seg samtidig, men Castro gikk i bakken og dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket.

– Jeg er ikke nær ham i det hele tatt. Jeg opplever det som om at det er soleklart gult kort for filming og at han burde blitt utvist for sitt andre gule. Det er synd at slikt skjer i fotball, spesielt når det er så avgjørende. Jeg skjønte ingenting. Det var helt tullete. Dommeren sa at han hørte en lyd, men jeg var ikke nær ham, så jeg skjønner ikke hvor den lyden kommer fra, sier Wichne til VG.

Etter kampen vekslet Wichne og Castro noen ord i mixed zone.

– Har dere blitt enige om hva som skjedde i situasjonen?

– Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg føler at han treffer meg og ser i sidesynet at han skal sparke ballen. Jeg prøver å komme unna situasjonen, og ballen går jo videre, så han trenger ikke dømme. Det er ingen soleklar straffe, men jeg føler han treffer meg. Det var ikke min intensjon å kaste meg på noen måte, for jeg kunne jo fått rødt kort, sier Castro.

– Det har blitt kalt en pinlig filming, har du forståelse for det?

– Jeg skjønner at folk synes det er pinlig. Jeg får ikke gjort noe med det. Det er litt slik ting er i kampens hete. Han velger å dømme straffe. Det er ikke så mye å gjøre med det.

Dommer Ola Hobber Nilsen forklarte avgjørelsen slik:

– Jeg har sett situasjonen om igjen, og da er jeg krystallklar på at det er en filming. I beste fall overspiller spilleren veldig mye. Det er det TV-bildene viser, og man skulle håpet man hadde den vinkelen man ser reprisen på. Man har grei nærhet til situasjonen. Vurderer at det er kontakt og vi er sikker i vår sak under kampen. Dette er en nøkkelsituasjon, så det skulle optimalt sett vært gult kort og da det andre gule og rødt kort, sier han til VG.

Start-trener Joey Hardarson var naturligvis ikke fornøyd med straffesituasjonen.

– Jeg så situasjonen som alle andre, bortsett fra dommeren. Det er aldri straffe og det er så håpløst at juks og fanteri skal være med på å avgjøre fotballkamper. En håpløs situasjon og håpløs dømming.

KAMPENS SNAKKIS: Niklas Castro hadde to målgivende og skaffet straffesparket, men måten han gjorde det var av det kontroversielle slaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aalesund-trener Lars Bohinen er klar på at filming ikke er noe han vil ha i laget.

– Fra linja så det ut som straffe, men jeg ser jo i ettertid at det kan diskuteres. Niklas sier at det er litt kontakt der. Kanskje han gjør et måltid ut av det, og så lenge jeg ikke har sett noe annet så tror jeg ham på det. Når det er sagt: Filming er jeg veldig lite fan av, og det håper jeg det ikke var, sier Bohinen.

VG viser så reprisene av straffesituasjonen til Bohinen.

– Det er vanskelig å se om det er en liten tupp der. Jeg skulle gjerne sagt at det var en berøring, men det er vanskelig å si. Castro er ganske kategorisk på det, så får det være som det er. Det er viktig for meg å si at filming ikke er noe jeg vil ha, sier han etter å ha sett bildene på ny.

Castro hadde på det tidspunktet allerede gult kort og burde derfor trolig ha vært utvist. Istedenfor utlignet Hólmbert Fridjónsson til 2–2 fra straffemerket, og Castro fant igjen islendingen med en lekker lobb ti minutter før slutt. Fridjónson headet ballen forbi Amund Wichne og sendte Aalesund opp i ledelsen.

Ledelsen holdt de inn og hjemmelaget kunne dermed juble for sesongens første seier.

