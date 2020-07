Start raser etter «pinlig» Castro-filming: – En skam

ÅLESUND (VG) (Aalesund – Start 3–2) Hólmbert Fridjónssons hat trick sørget for at Aalesund tok sesongens første seier, men det var Niklas Castro som virkelig skapte overskrifter da han filmet seg til straffe.

For mindre enn 10 minutter siden

Like før timen var spilt på Color Line Stadion oppstod situasjonen. Niklas Castro jaget en pasning og kom akkurat først på ballen. Eirik Wichne trakk seg samtidig, men Castro gikk i bakken og dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket.

– Jeg er ikke nær ham, ikke i det hele tatt. Tullete – en skam, sier Wichne om situasjonen til Eurosport.

– Han filmer. Ikke pent, slår Eurosport-ekspert Joacim Jonsson fast. – Det der skal vi ikke ha, sier han videre.

– Et ørlite forbehold om at jeg trenger briller, men ellers: Den filminga er ytterst pinlig, Castro, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

KAMPENS SNAKKIS: Niklas Castro hadde to målgivende og skaffet straffesparket, men måten han gjorde det var av det kontroversielle slaget. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Castro hadde på det tidspunktet allerede gult kort og burde derfor trolig ha vært utvist. Istedenfor utlignet Hólmbert Fridjónsson til 2–2 fra straffemerket, og Castro fant igjen islendingen med en lekker lobb ti minutter før slutt. Fridjónson headet ballen forbi Amund Wichne og sendte Aalesund opp i ledelsen.

Ledelsen holdt de inn og hjemmelaget kunne dermed juble for sesongens første seier. Start står på sin side fremdeles uten seier, men det er fremdeles Aalesund som ligger nederst på dårligst målforskjell. Begge de to lagene har seks poeng etter de elleve første kampene.

Det var på sett og vis kampen i hvert fall Aalesund ikke hadde råd til å tape. Sesongstarten har vært horribel, særlig preget av at man før runden hadde sluppet inn 32 mål - 3,2 mål per kamp - så langt.

Det er i seg selv et antall man ikke har sett på øverste nivå i norsk herrefotball siden 1961, og det ble ikke stort bedre hjemme mot Start.

Det ble ropt på offside da Espen Børufsen - i sin første kamp fra start for Start på 752 dager - fant Mathias Bringaker med et fint innlegg etter 15 minutter. Assistentdommeren mente imidlertid Start hadde timet det hele perfekt og holdt flagget nede. Alene med Gudmund Kongshavn var rogalendingen iskald og sendte ballen enkelt forbi Aalesund-keeperen.

Det ble starten på 213 sekunder med opp-og nedturer for begge lags supportere.

Aalesund svarte nemlig umiddelbart da Niklas Castro fant Hólmbert Fridjónsson mutters alene på bakre stolpe på et hjørnespark. Dermed kom utligningen allerede etter halvannet minutt, men to minutter senere var det Starts tur til å juble igjen.

Bringaker og Shaquill Sno jaktet begge et innlegg fra Kristoffer Tønnessen. Under sterkt press kom Sno først på ballen, men sendte ballen i en bue over egen keeper og i tverrliggeren. Ballen spratt ut i feltet og rett i beina til Eirik Schulze, som enkelt satte ballen i mål.

I andre omgang var det Aalesund som stod for målene med to nye mål fra Fridjónsson. Start, og spesielt Kevin Kabran hadde flere store muligheter, men klarte ikke å sette ballen i mål. Dermed vant Aalesund kampen 3–2.

ENDELIG SEIER: Lars Bohinen kunne juble for sesongens første seier. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Publisert: 29.07.20 kl. 19:57

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 10 10 0 0 38 – 11 27 30 2 Molde 10 8 1 1 29 – 10 19 25 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 10 5 4 1 13 – 10 3 19 5 Stabæk 10 4 4 2 13 – 12 1 16 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

