PÅ TOPPSCORERJAKT: Karim Benzema satte sitt 20. og 21. mål for sesongen mot Villarreal. Toppscorer før siste runde er Lionel Messi. Han står med 23 mål. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Spår Madrid-dominans etter ligagullet: – Jeg er begeistret over klubbdriften

(Real Madrid-Villarreal 2–1, Barcelona-Osasuna 1–2) Karim Benzema feide all tvil av banen. Real Madrid er spanske seriemester etter en heftig ligasluttspurt.

Oppdatert nå nettopp

Anført av målkåte Sergio Ramos (fem mål på ni starter) returnerte hovedstadslaget i fenomenal form etter coronapausen. Med 30 av 30 mulige poeng, er Real Madrid spansk seriemester – en runde før slutt.

Det skjer etter to sesonger med Barcelona-gull. Da katalanerne lå under 0–1 til Osasuna etter kvarteret spilt av nest siste serierunde, lå alt til rette for jubel i Madrid. Og det ble det.

Ekspert på spansk fotball og kommentator for Viasat, Petter Veland, trekker frem spesielt én ting når han skal forklare hvorfor hovedstadsklubben ble mester denne sesongen.

– Bredden i troppen, konstaterer han og fortsetter:

– Da ligaen startet opp igjen trodde jeg at Barcelona skulle vinne, men om det var noe som skulle snu det for Real, så var det bredden. De kan sette spillere som James Rodriguez på tribunen. Også vil jeg trekke frem antall målscorere: 21 spillere - alle utenom én - har scoret for Real denne sesongen, sier Veland.

Kan bli Reals tiår

Halvtimen ut i torsdagens kamp snappet Luka Modric våkent opp Moi Gomez’ forsøk på tilbakespill til egen stopper, før han sendte Karim Benzema alene med Sergio Asenjo i Villarreal-buret. Og med bred beinstilling var sistnevnte sjanseløs mot franskmannens tunnellavslutning.

Sergio Ramos fikk sjansen fra straffemerket like før slutt og prøvde seg på en frekkas, der han i stedet for å avslutte la den til siden til Benzema. Dommeren lot ikke den passere, men de fikk en ny mulighet. Den satte Benzema iskaldt ved stolperoten.

Vicente Iborra reduserte for gjestene syv minutter før slutt, men det gjorde pent lite.

Real Madrid vant 2–1. Og Barcelona tapte 1–2 for lille Osasuna etter overtidsmål av Roberto Torres.

Katalanerne tok sju av ti ligagull forrige tiår. Nå har Real Madrid fått en perfekt start på det nye tiåret, og for øyeblikket ser de også sterkest ut med tanke på nye ligagull i fremtiden.

– Det forrige tiåret har vært Barcelonas med stor gullskrift. Jeg mener også at Atletico har hatt et bedre tiår enn Real, forventninger tatt i betraktning. I eget land er det Barcelona som har stjålet showet, og Zidane har sagt at han er glade for denne tittelen enn tidligere mesterskap, forteller Veland og fortsetter:

– På starten av dette tiåret står Real bedre rustet enn Barcelona, som det ser langt mørkere ut for. Fotballen går i sykluser, og det vil alltid jevne seg ut over tid mellom de to store klubbene. Men Barcelona må stille seg noen tøffe spørsmål, og jeg kjenner mange Barca-fans som frykter for fremtiden.

– Begeistret for klubbdriften

For hos katalanerne har den siste tiden vært preget av intern uro og krangel om kompensasjon av penger etter coronaperioden. I Madrid er situasjonen mer harmonisk, og selv om de fremdeles er gamle stjerner som fremdeles drar lasset, har Veland mer troen på deres måte å drive klubb på.

– Jeg er fan og begeistret over klubbdriften. Når de eldre spillerne som Modric, Ramos og Benzema er ferdig, står overtakerene allerede klar, sier eksperten og trekker frem spillere som Rodrygo, Marco Asensio og Vinicius Junior.

For der alt i en periode handlet om å hente verdens største stjerner, har Real Madrid under Florentio Perez’ eierskap tenkt mer helhetlig rundt hvilke spillere de henter denne gangen.

– Jeg har bitt meg merke i noe Perez sa for noen år siden. Han mente at de ikke kunne drive klubben på samme måte lenger på grunn av konkurransen fra PSG og Manchester City, da Real ikke alltid kunne betale mest for en spiller lenger. I 2014 endret de overgangsstrategi, og det ser man resultatet av nå, mener Veland.

PS! Real Madrid er fortsatt med i Champions League. De tapte første åttendelsfinale mot Manchester City 1–2 og må klare seg uten Sergio Ramos (rødt kort) i returoppgjøret, 7. august.

Publisert: 16.07.20 kl. 22:58 Oppdatert: 17.07.20 kl. 00:14

