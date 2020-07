PÅ TOPPSCORERJAKT: Karim Benzema satte sitt 20. og 21. mål for sesongen mot Villarreal. Toppscorer før siste runde er Lionel Messi. Han står med 23 mål. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Benzema-dobbel sikret seriegullet for Real Madrid

(Real Madrid-Villarreal 2–1, Barcelona-Osasuna 1–2) Karim Benzema feide all tvil av banen. Real Madrid er spanske seriemester etter en heftig ligasluttspurt.

Anført av målkåte Sergio Ramos (fem mål på ni starter) returnerte hovedstadslaget i fenomenal form etter coronapausen. Med 30 av 30 mulige poeng, er Real Madrid spansk seriemester – en runde før slutt.

Det skjer etter to sesonger med Barcelona-gull. Da katalanerne lå under 0–1 til Osasuna etter kvarteret spilt av nest siste serierunde, lå alt til rette for jubel i Madrid. Og det ble det.

Halvtimen ut i de samspilte kampene snappet Luka Modric våkent opp Moi Gomez’ forsøk på tilbakespill til egen stopper, før han sendte Karim Benzema alene med Sergio Asenjo i Villarreal-buret. Og med bred beinstilling var sistnevnte sjanseløs mot franskmannens tunnellavslutning.

Sergio Ramos fikk sjansen fra straffemerket like før slutt og prøvde seg på en frekkas, der han i stedet for å avslutte la den til siden til Benzema. Dommeren lot ikke den passere, men de fikk en ny mulighet. Den satte Benzema iskaldt ved stolperoten.

Vicente Iborra reduserte for gjestene syv minutter før slutt, men det gjorde pent lite.

Marco Asensio vant 2–1. Og Barcelona tapte 1–2 for lille Osasuna etter overtidsmål av .

PS! Real Madrid er fortsatt med i Champions League. De tapte første åttendelsfinale mot Manchester City 1–2 og må klare seg uten Sergio Ramos (rødt kort) i returoppgjøret, 7. august.

Publisert: 16.07.20 kl. 22:58 Oppdatert: 16.07.20 kl. 23:14

