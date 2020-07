LEDER: Patrick Berg har et stort ansvar i Bodø/Glimt og har fått mye ros denne sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix

Landslagsassistent «Perry» roser Patrick Berg: – Som å være en del av Kennedy-familien

BODØ (VG) Bodø/Glimt har vakt oppsikt og interesse etter å ha knust rekorder i år. Når nordlendingene tar imot Kristiansund i jakten på sin åttende strake seier, er Lars Lagerbäcks høyre hånd på plass på Aspmyra for første gang i år.

– Det skulle bare mangle at vi kommer og kikker på serielederen som har feid all motstand til side. De siste to årene har spillerne du nevner hatt en veldig fin utvikling, men sammen med laget, understreker Per Joar Hansen (54) når VG møter ham før kampen.

Han kjenner godt til både fotballen og kulturen i Nord-Norge, og har latt seg imponere av det lokale gutter som Jens Petter Hauge, Patrick Berg, Ulrik Saltnes og Fredrik Bjørkan har levert denne sesongen.

– Da tror jeg du må ha god tid, svarer «Perry» spør om hvorfor Bodø/Glimt har blitt så gode, før han blant annet trekker frem utviklingsavdelingen, kontinuitetsbærere som Ørjan Berg og Øyvind Iversen og en tydelig, god plan med både spillestil og god økonomi.

les også Fire år med stein på stein: Slik ble Bodø/Glimt et ekte «superlag»

Men selv om «Perry» er imponert, har han for lengst vendt seg til at det raskt ropes om at spillere med norsk pass som leverer på banen, blir nevnt i landslagssammenheng.

– Man må alltid se spillerne i en sammenheng. Spesielt lokale journalister, når et lag har gjort det så bra som her, skal ha hele laget inn på landslaget.

– Det er ikke bare å ta en blomst og plante den på nytt i en annen blomsterpotte. Med all respekt for Eliteserien, så spiller landslaget på et helt annet nivå. Det kreves helt andre egenskaper, ikke minst mentalt, forklarer han.

MÅKENES HERRE: Per Joar Hansen fra Trofors sier han er vant til å slåss med måker. Foto: Mats Arntzen, VG

Brønnøysunds Avis har allerede spurt «Perry» om brønnøyværingen Ulrik Saltnes (27) er aktuell for landslaget.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen spår på sin side at Patrick Berg (22) kan få en sjanse i neste landslagstropp, når Norge møter Østerrike og Nord-Irland i Nations League.

– Patrick har gjort det veldig, veldig bra. Han har blitt voksen. Det er veldig imponerende og ikke lett med det presset med å følge etter en bestefar og en far som begge var Norges beste spiller, samt to onkler som var topp, topp klasse, sier han og tar i bruk en klassisk «Perry-metafor»:

– Det er litt som å være en del av Kennedy-familien.

LEGENDER: Far Harald Berg og med sønnen Ørjan Berg på kaia i Bodø i mai 2000. Den gang var Ørjans sønn, Patrick, bare to år gammel. Nå er han sjef på Bodø/Glimt-midtbanen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hard konkurranse

Han tror at mange unge spillere ikke fatter hvilket press det er å ha «Berg-arven i ryggsekken».

– Det Patrick Berg har gjort det siste året med å håndtere det ytre presset med å være Patrick Berg, det står det stor respekt av.

– Hvor nære hadde han vært hvis laget ble tatt ut i morgen?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det er et stykke frem ennå, men på sentral midtbane konkurrerer han med mange gode spillere.

les også Historiske Glimt har tatt «gigantsteg» med mental trening

Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Ole Selnæs, Mathias Normann og Fredrik Midtsjø er bare noen av profilene som kjemper om plassene sentralt på midtbanen.

– Vi har jo en veldig god stamme med unge spillere som er yngre og spiller i topp fem-ligaer. Vi er kjempefornøyde om vi ser spillere som kan komme inn og gi konkurranse, men de som har vært på landslaget har levert veldig bra.

– Så du er ikke helt med de som mener at man bare skal bruke Bodø/Glimt og fylle inn for eksempel Jarstein, Elabdellaoui, Ødegaard og Haaland for utlendingene?

– Jeg kjøper nok ikke den helt, det er nok litt tidlig ennå, ler «Perry».

Publisert: 15.07.20 kl. 16:54

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

