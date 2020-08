FOTBALLFEST: Neymar, Lionel Messi, Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo skal alle ut i et nytt turneringsspill i Europa denne uken. Foto: NTB Scanpix

Slik blir turboversjonen av Europa-sluttspillene – nye regler og nøytral bane

Både Champions League og Europa League har fått et nytt turneringssystem når de beste lagene i verden møtes for å avslutte sesongen. Nå venter flere uker med fotballfest.

Denne uken starter endelig Champions League og Europa League opp igjen, i et litt annet format enn vanlig.

Coronaviruset har tvunget Det europeiske fotballforbundet (UEFA) til å gjøre endringer på turneringene, og over de neste ukene er det duket for et helt spesielt sluttspill for de gjenværende lagene.

Onsdag 5. august begynner fotballfesten, og derfra og ut går det virkelig unna. Helt frem til Champions League-finalen setter punktum den 23. august skal de ypperste fotballklubbene i Europa spille kamper nesten hver eneste dag.

På veien er det duket for klassiske storoppgjør med giganter som Real Madrid, Barcelona og Bayern München, i tillegg til en norsk duell.

Nytt turneringssystem

Allerede i den første helgen er det duket for et storkamp når Real Madrid møter Manchester City til returoppgjøret i 8-delsfinalen.

Etter at den, og de gjenstående 8-delsfinalene spilles ferdig denne helgen, reiser alle kvartfinalistene i Champions League-lagene til Lisboa i Portugal, hvor det er skal spilles utslagsrunder i et nytt turneringssystem.

I motsetning til tradisjonen, hvor lagene spiller to kamper mot hverandre, vil både kvartfinalene og semifinalene spilles som et enkelt oppgjør på nøytral bane. Dermed er det vinn eller forsvinn helt inn til finalen.

På veien dit kan man få servert godbiter som Cristiano Ronaldos Juventus mot gamle lagkamerater i Real Madrid, og klassikeren Bayern München mot Barcelona.

Se oppsettet her:

Slik spilles det ville Champions League-sluttspillet 8-delsfinaler: 7.- 8. august

7. august: Juventus mot Lyon, Manchester City mot Real Madrid

8. august: Bayern mot Chelsea, Barcelona mot Napoli Kvartfinaler: 12.-15. august

12. august: Atalanta mot Paris Saint-Germain

13. august: RB Leipzig mot Atlético Madrid

14. august: Napoli/Barcelona mot Chelsea/Bayern München

15. august: Real Madrid/Manchester City mot Lyon/Juventus Semifinaler: 18.- 19. august

18. august: Leipzig/Atlético mot Atalanta/Paris Saint-Germain

19. august: Real Madrid/Manchester City/Lyon/Juventus mot Napoli/Barcelona/Chelsea/Bayern München Finale: 23. august Alle kamper har avspark klokken 21:00 Vis mer

Norsk duell

Europa League har også gått for samme modell. De gjenstående returoppgjørene i 8-delsfinalene spilles på planlagt bane, mens de to kampene som ikke rakk å spilles før fotballen ble stoppet gjennomføres med kun ett oppgjør på nøytral bane. Det gjelder Inter mot Getafe og Sevilla mot Roma.

Så setter alle lagene seg på et fly til Tyskland, hvor sluttspillet gjennomføres i fire byer: Duisburg, Köln, Düsseldorf og Gelsenkirchen.

Dit forventer Ole Gunnar Solskjær å reise. Manchester United vant 5–0 i første oppgjør mot LASK, og de bør ta seg komfortabelt videre til sluttspillet.

Den andre utslagsrunden garanterer en norsk duell.

– Etter 5–0-seieren bør vi gå videre. Det er spennende for meg, for enten møter vi min tidligere spiller i Molde, Fredrik Guldbrandsen, eller så møter vi min venn Ståle Solbakken og FC København. Det er spennende, sier Solskjær til UEFA.

Istanbul Basaksehir tok første stikk i oppgjøret, da de vant 1–0 på hjemmebane, men det er fortsatt vidåpent før returoppgjøret i København.

Den siste nordmannen som er involvert er Norge- og Olympiakos-kaptein Omar Elabdellaoui, som opplevde sin største kveld på fotballbanen da den greske klubben slo ut Arsenal i 16-delsfinalen av Europa League. Han møter ny Premier League-motstand i 8-delsfinalen, og skulle det lykkes å slå ut Wolverhampton blir det ny, tøff motstand i runden etter (se faktaboks).

Slik spilles Europa League-sluttspillet 8-delsfinaler: 5.- 6. august

5. august: FC København mot Istanbul Basaksehir, Shakhtar Donetsk mot Wolfsburg, Manchester United mot LASK, Inter mot Getafe.

6. august: Leverkusen mot Rangers, Basel mot Eintracht Frankfurt, Wolves mot Olympiakos, Sevilla mot Roma Kvartfinaler: 10.- 11. august

10. august: LASK/Manchester United mot Istabul Basaksehir/FC København, Inter/Getafe mot Rangers/Leverkusen

11. august: Wolfsburg/Shakhtar Donetsk mot Eintracht Frankfurt/Basel, Olympiakos/Wolves mot Sevilla/Roma Semifinaler: 16.- 17. august

16. august: Olympiakos/Wolves/Sevilla/Roma mot LASK/Manchester United/Istabul Basaksehir/FC København

17. august: Inter/Getafe/Rangers/Leverkusen mot Wolfsburg/Shakhtar Donetsk/Eintracht Frankfurt/Basel Finale: 21. august Vis mer

