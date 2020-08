Tromsø fortsetter å vinne – herjet i toppkamp

(Tromsø – Sandnes Ulf 5–0) Sandnes Ulf ble et par nummer for små for TIL. Nå har nordlendingene vunnet alle åtte kamper i årets sesong, og ligger på en soleklar tabelltopp.

Magnus Andersen og Eric Kitolano satte to kjappe scoringer på fem minutter, og tok nærmest livet av toppkampen mot Sandnes Ulf etter en drøy halvtime.

Etter pause fylte Daniel Berntsen på til 3–0 og satte spikeren i kisten, før Lars Sætra stanget inn to scoringer på tampen, og sikret en 5–0-seier.

Dermed er ikke Tromsø bare ubeseiret etter åtte serierunder, de har ikke mistet et eneste poeng i jakten på direkte opprykk. Hele 16 poeng skiller ned til Lillestrøm, med en kamp mer spilt

Ranheim fulgte opp

Men luken ned til Ranheim forblir på seks poeng, for også de har funnet fram storformen.

Trønderne tok imot Raufoss, og allerede etter fire minutter fikk de straffe da Sivert Solli ble lagt i bakken. Den tok naturligvis Michael Karlsen, og sendte keeperen feil vei.

Etter pause var Solli på full fart oppover kanten igjen, og serverte Mads Reginiussen til 2–0.

Ti minutter før slutt headet Martin Lundal et hjørnespark i mål, og gjorde at Ranheim beholdt kontakten med Tromsø.

Se hva målscorer Michael Karlsen gjorde etter å ha scoret på Raufoss-målvakt Lauvli:

Nytt «Kamma»-tap

HamKam har vært årets uturslag i OBOS-ligaen etter flere avgjørende baklengsmål på overtid.

Tidligere denne uken avsatte de Espen Olsen som trener, imot hans vilje, og flyttet han tilbake i rollen som sportssjef.

Det førte ikke til noen stor opptur mot Sogndal. HamKam havnet tidlig under, men vekket håpet om poeng da Jonas Enkerud utlignet like før pause.

Men i andre omgang raknet det igjen. To Sogndal-mål på to minutter sikret seieren, til tross for et sent trøstemål av Jo Nymo Matland. For på tampen satte Sogndal inn 4–2. Dermed befestes HamKams posisjon som tabelljumbo.

Slik endte mandagens kamper i OBOS-ligaen Tromsø – Sandnes Ulf 5–0 Jerv – Kongsvinger 1–1 Ranheim – Raufoss 3–0 Sogndal – HamKam 4–2 Strømmen – Grorud 2–1 Ull/Kisa – Åsane 0–3 Øygarden – Stjørdals/Blink 0–1 Vis mer

