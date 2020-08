VURDERER FREMTIDEN: Omar Elabdellaoui forlater greske Olympiakos etter seks år. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Elabdellaoui forlater Olympiakos: – Har tilbud på bordet

Omar Elabdellaoui (28) er ferdig i Olympiakos etter seks år i den greske storklubben. Landslagsbackens agent sier en avgjørelse om ny klubb vil bli tatt i neste uke.

– Nå er tida inne for å skille lag, og jeg skriver dette med tårer i øynene. Ord kan ikke beskrive hvor privilegert jeg har vært som har fått spille og være kaptein for dette laget, skriver Elabdellaoui på Instagram når han bekrefter at han forlater den greske storklubben etter seks år i Hellas.

Hvor ferden går videre er ennå ikke kjent, men ifølge 28-åringens agent har landslagsspilleren flere tilbud å velge mellom.

– Han har tilbud på bordet som han vurderer - avgjørelse om klubb vil bli tatt neste uke, skriver Elabdellaouis agent Mikail Adampour i en SMS til VG.

Agenten ønsker ikke å kommentere noe mer på nåværende tidspunkt.

– Akkurat nå må han få ro til å tenke på det neste valget i karrieren, skriver Adampour.

Elabdellaoui kom til Olympiakos i 2014 og hans siste kamp ble 0–1-tapet mot Wolverhampton da grekerne røk ut av Europa League denne uken.

– Det har vært en ære å være kaptein for denne massive klubben – spesielt denne sesongen hvor vi har hatt den beste sesongen i nyere historie, skriver Elabdellaoui om sine seks år i den greske storklubben.

– Jeg kom som en ung spiller, men jeg drar som en supporter. Tusen takk.

