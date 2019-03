Ekspertenes lag: Disse velger du på Eliteserien Fantasy

Er du klar for å knuse sjefen og bli fantasy-kongen på jobb? Våre eksperter deler sine lag og gir deg de siste rådene før seriestart, og med det også første runde i Eliteserien Fantasy.

Fristen for å registrere lag er lørdag 14.30:

Martin Sleipnes, VG-journalist

– Den overordna taktikken min er å få maksimalt ut av runde 1, så bruke rik onkel-chippen i runde 2, og så bruke wildcard enten i runde 3 eller 4, når de forskjellige lags form har begynt å åpenbare seg. Derfor kjører jeg inn to defensive fra Vålerenga, og jeg tror sjansen for clean sheets i runde 1 er størst på Intility.

– Brann, Molde og Rosenborg må ha hver sin defensive representant inne i laget, jeg har generelt trua på mulighet for målpoeng og clean sheets hos alle disse. Framover på banen får Eikrem kapteinsbindet. Jeg mener han er eliteseriens beste fantasy-spiller, og et helt naturlig valg i en runde som dette der det ikke skiller seg ut noen åpenbare kapteinsalternativer. Helland får også tillit, til tross for kunstgress i Bodø. Ett mål og jeg er strålende fornøyd fantasy-messig, men dypt opprørt supporter-messig. Tripic får sisteplass på midten - det er kanskje litt grådig å kjøre både Tripic og Høiland, men jeg har trua på at Viking kan levere godt, spesielt etter generalprøven mot Haugesund forrige helg, og selv om Kristiansund er et godt lag, er det en fin åpningskamp for Viking. Ohi og Vilhjalmsson tar de to siste plassene, og jeg forventer at begge kommer seg til gode sjanser i løpet av den første helgen.

– Dette laget er kun myntet på runde 1, i runde 2 kommer jeg til å kjøre rik onkel-chippen, så det har vært svært lite fremtidsretta planlegging i dette laget. En solid stamme, et par jokere, og plutselig har man en pangstart som kan bygges videre på med en god runde 2.

Martin har valgt dette laget:

Dette er Fantasy-laget til Martin Sleipnes Foto: Eliteserien Fantasy

Henrik Myhrvold Simensen, VG-journalist

– Jeg planlegger uten rik onkel i runde 2. Tenker isteden å bruke to kapteiner, og har fylt opp med spillere fra de lagene som har dobbeltrunde fra start. Veldig usikker på Brann-offensiv, så holder meg unna der, Teniste med nylig skade, ser han an, kan komme inn.

– Eikrem og Ohi foreløpig i tankene som kaptein til runde 2. Rashani er bankers inn på laget etter runde 2. Kastrati en annen som er tenkt inn på laget, samt Smaarason eller Lehne Olsen fra LSK.

Henrik har valgt dette laget:

Dette er Fantasy-laget til Henrik Myhrvold Simensen Foto: Eliteserien Fantasy

Øyvind Herrebrøden, VG-journalist

– Akkurat nå står jeg her. Usikker på om alle millionene for Wormgoor og Hansen er verdt pengene. Kan isåfall endre til Sarpsborgs Vasjutin og heller gjøre Thomassen til RBK-forsvarer. De jeg er trygge på, er Eikrem, Smarason og Zachariassen. Kanskje litt for få opplagte kapteinsvalg og dessverre 0 millioner i banken. Skulle gjerne hatt muligheten til å endre Rashani til Jensen om det føles riktig mot deadline. To Mjøndalen-defensiv kanskje i overkant, men ser Joachim Olsen Solberg først og fremst som en main man i sitt lag, Sell inne på grunn av prisen.

Øyvind har valgt dette laget:

Dette er spillerne selv sine tips:

Fristen for å registrere lag er kl 14.30 lørdag. Hva venter du på?

Registrer laget ditt her!

Publisert: 29.03.19 kl. 10:12